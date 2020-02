V Huse na provázku vystoupí jeden z nejvýraznějších zástupců severského jazzu, Mathias Eick

Brno, 7. února - Festival JazzFestBrno k nedávno zveřejněnému programu přidal ještě jeden koncert. Jeho hlavním protagonistou bude norský trumpetista Mathias Eick. Jeden z nejvýraznějších zástupců severské jazzové scény vystoupí 30. dubna, tedy na Mezinárodní den jazzu, v Divadle Husa na provázku.

Trumpetista Mathias Eick je spíše atypickým zástupcem severského jazzu, což potvrdil i při loňském koncertu v rámci Colours of Ostrava v zaplněném Gongu. Čerstvý čtyřicátník se ze severské scény vymyká především svými atmosférickými melodiemi, v nichž se melancholii spíše vyhýbá. Jeho poslední deska Ravensburg završuje jeho cestu od talentovaného mladíka ke zralému umělci s jedinečným hudebním výrazem.

Norský hudebník se na své poslední desce nechává inspirovat, jak už to většinou bývá, vlastním životem. Zatímco jeho dřívější desky evokovaly životní styl plný cestování, objevování a hledání nových cílů, leitmotivem Ravensburgu je rodina. „Moje inspirace byla moje rodina, má milovaná, mé malé děti, které mě nikdy nepřestaly ohromovat, a všechny emocionální situace, které zažíváme na pódiu s mojí druhou rodinou – kapelou,“ vysvětluje Eick. Trumpetista, skladatel a kapelník si na nové desce střihl také novou roli, když do svého portfolia přidal zpěv. Jedná se sice o zpěv bezeslovný, ale o to procítěnější. Eick už několik let zpívá doma svým dětem a časem ho napadlo, že zkusí využít svůj hlas i v kapele. Zvlášť ve spojení s houslemi, na které v kapele hraje Håkon Aase, zpěv funguje dokonale a Håkonova hra s Eickovým hlasem krásně ladí, což potvrzují i početné pozitivní recenze na jeho již čtvrtou desku u prestižního labelu ECM. „Ač se Eickova tvorba pod vlivem životních zkušeností proměňuje, jedna věc se od jeho začátků nemění – Mathias Eick je hudebník, který každou další skladbou potvrzuje, že jazz je žánr dokořán otevřený všem živým podnětům,“ dodává umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

