První premiéra v Polárce představí bytosti zrozené z mořských vln

Brno, 1. listopadu 2019 - Divadlo Polárka uvádí na Velké scéně první premiéru této sezóny. Je jí irská pohádka O Glashtinovi a slepé dívce v režii Hany Mikoláškové. Děti od sedmi let se v ní společně se svými rodiči budou moci setkat s vyprávěním o bájných skřítcích, obrech a především o tajemných bytostech zrozených z mořských vln.

Příběh slepé Kiree, dcery chudého irského rybáře, zavede diváky do světa, kde se lidem do každodenního života pletou zamilované i zrádné mořské panny, kde je třeba nechat skřítkům na zemi misku s mlékem, aby chránili váš dům, a při bouřce pečlivě zavřít dveře, aby k vám nevnikla žádná temná síla. Setkáte se zde i s prostými lidmi: upovídanou chůvou Nancy, s rybářem Tomem a jeho mladým pomocníkem Patrikem nebo se světaznalým hrnčířem. A pak je tu Glashtin. Kdo to vlastně je? Říkají se o něm různé věci, ale jaký je ve skutečnosti?

Celá sezóna 2019/2020 v Polárce nese název Pravda a Lež. První letošní inscenace nás může přivést k otázkám, zda je pro nás to, po čem toužíme, vždy tím pravým, či zda je vše krásné také vždycky dobré.

Původně rozhlasovou pohádku Zdeňky Psůtkové O Glashtinovi adaptovala pro divadlo sama režisérka Hana Mikolášková, která má z loňské sezóny na repertoáru adaptaci románu Hermana Hesseho pro druhé stupně základních škol a střední školy Siddhártha. Pohádka O Glashtinovi a slepé dívce je celkově již třináctou režií Hany Mikoláškové v tomto divadle.

V hlavních rolích se představí Alžběta Filipová a Jakub Cír, který svůj part později předá Václavu Dvořákovi. Výraznou úlohu hraje v inscenaci hudba dvorního polárkovského kapelníka Davida Smečky. Na scéně a pod ní bude neustále přítomná až sedmičlenná kapela složená z herců a techniků divadla. O výtvarnou stránku inscenace se postarala Kateřina Doleželová, jejíž práci znají diváci Polárky z kostýmů poslední loňské premiéry Ve jménu republiky. Dramaturgem je umělecký šéf divadla Jan Cimr. Premiéra se uskuteční 2. Listopadu.