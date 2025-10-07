Biskupské gymnázium v Brně slaví 35 let
Brno, 19. září 2025 - Biskupské gymnázium v Brně si letos v září připomíná 35 let od svého založení. Oslaví jej 20. září setkáním absolventů, studentů, pedagogů a přátel školy. Jubileum zároveň provázejí významné investice do rozvoje gymnázia – vznik devíti moderních odborných učeben, zdvojnásobení kapacity mateřské školy a příprava nového zázemí pro Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu.
S významným výročím Biskupského gymnázia přichází rozsáhlé investice do zázemí školy. Od začátku září gymnázium otevřelo nové prostory pro přidruženou mateřskou školu. Namísto původních 40 míst školka nově nabízí 80 míst a umožňuje přijímat i dvouleté děti. Kromě navýšení kapacity nové prostory slibují moderní prostředí s velkou hernou a keramickou dílnou.
Devět špičkových laboratoří s unikátem mezi českými středními školami
Na novinky se mohou těšit i samotní studenti gymnázia. Škola pro ně buduje devět odborných učeben s tím nejmodernějším zázemím, zaměřených na chemii, fyziku a informační technologie. Do nových prostor se také přesune elektronový mikroskop s unikátními parametry, který představuje raritu mezi středními školami v celé České republice. „Věříme, že špičkové zařízení nových učeben posílí už tak vysokou prestiž školy a otevře studentům další možnosti rozvoje. Dlouhodobě je podporujeme ve vzdělávání v oblasti cizích jazyků, jsme špičkou v evropských projektech a ročně zprostředkováváme zahraniční výjezdy desítkám studentů. Díky odborným učebnám budeme moci žákům poskytnout špičkové zázemí i v přírodovědných oborech, kde jsou na vybavení vysoké nároky,“ popisuje současný ředitel gymnázia Karel Mikula.
Stavební práce na učebnách finišují, stavba bude dokončena do konce tohoto měsíce. V říjnu začne dodávka a montáž veškerého nábytku, IT vybavení a pomůcek. Výuku v nových odborných učebnách škola plánuje zahájit od začátku 2. pololetí tohoto školního roku.
Celková hodnota stavebních úprav na Biskupském gymnáziu dosahuje přes 100 milionů korun. Biskupství brněnské coby zřizovatel školy zainvestovalo necelých 33 milionů, zbytek pokryly prostředky čerpané z výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Nové zázemí pro Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu
V září příštího roku se má na Biskupské gymnázium také přestěhovat Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, pro kterou biskupství v budově školy připravuje nové prostory. „Naši odborníci ročně pomůžou více než 1 200 lidem, ale zájem o jejich službu silně převyšuje současné možnosti. Nové zázemí nám umožní služby rozšířit a nabídnout nejen individuální konzultace, ale i práci ve skupinách,“ vysvětluje biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání Pavel Šenkyřík. Předpokládané náklady na vybudování nových prostor pro poradnu dosahují 13 milionů korun.
Příběh gymnázia: od pohnuté historie k jedné z nejžádanějších škol v regionu
Biskupské gymnázium v Brně má kořeny sahající až do meziválečného období. Již koncem 30. let minulého století byla zahájena stavba impozantní budovy na vrcholu Žlutého kopce, financována výhradně ze sbírek ve farnostech diecéze. Po válce bylo gymnázium slavnostně otevřeno, ale záhy jej násilně uzavřel totalitní režim, který budovu předal armádě a následně Stavební fakultě VUT. Nová kapitola začala po pádu totality.
„Biskupské gymnázium se opět slavnostně otevřelo v září 1990 v budově na Veveří a o rok později přesídlilo zpět do původní budovy na Barvičově ulici. Když jsme školu před lety zakládali, měli jsme velké vize, ale jen omezené prostředky. Je obdivuhodné, kam se BiGy dokázalo za 35 let posunout,“ uvádí Petr Krátký, bývalý zástupce ředitele gymnázia.
Dnes gymnázium navštěvuje více než 830 studentů. O jejich vzdělávání se stará 80 pedagogů. Škola se řadí k nejžádanějším v regionu – každý rok se na ni hlásí kolem 600 uchazečů, z nichž se 150 dočká přijetí. Téměř stoprocentní podíl absolventů, kterých za 35 let školou prošlo přes 4 000, pokračuje v dalším studiu, často na prestižních univerzitách doma i v zahraničí, od USA až po Japonsko. Vztah ke škole si řada z nich uchovává i po letech. Na půdu gymnázia se vracejí jako přednášející a partneři v odborných projektech, nebo coby rodiče nových studentů. „Já osobně na studentská léta na BiGy vzpomínám s velkou vděčností. Byla to škola, kde se člověk cítil bezpečně, učil se přátelství a čerpal inspiraci od výjimečných profesorů. Věřím, že i další generace tu najdou prostředí, které je bude povzbuzovat k radosti a zvídavosti,“ říká bývalá studentka Marie Konečná.
Jubileum gymnázium oslaví 20. září přímo v prostorách školy, kde se setkají současní i bývalí studenti, pedagogové, zaměstnanci a přátelé gymnázia. Návštěvníky čeká přednáška o historii, prohlídky školy, sportovní program i večerní grilování. Biskup Pavel Konzbul, který na gymnáziu působil 8 let v roli spirituála a vyučujícího, v rámci oslav požehná nově otevřené prostory mateřské školky a poté bude sloužit mši svatou přímo ve školní aule. „Církev má právo i povinnost sdílet víru a předávat zkušenosti i vědění. Církevní školství je důkazem, že o kvalitní vzdělání je zájem, a to nejen mezi věřícími. Oslavy výročí Biskupského gymnázia jsou tak připomínkou nejen jeho historie, ale i otevřenosti do budoucna,“ uvádí biskup Pavel Konzbul.
Zdroj a foto: Biskupství brněnské
