Dopravní podnik oslaví 155 let brněnské MHD koncerty a přehlídkou retro vozů

Brno, 13. dubna 2024 - Lidé v Brně jezdí městskou hromadnou dopravou již 155 let. Dopravní podnik města Brna (DPMB) oslaví jubileum společně s cestujícími v sobotu 17. srpna. Na akci před Janáčkovým divadlem nebude chybět přehlídka historických vozů, trenažéry vozidel MHD, ani kulturní program. O ten se postarají muzikanti z Dopravního podniku města Brna.

Jak zní motor retro autobusu či jak pohodlné sedačky má šalina z roku 1954? Na to si budou moci Brňané odpovědět v sobotu 17. srpna 2024. Jízdou retro vozidel si Dopravní podnik města Brna připomene významné výročí od vyjetí první koněspřežné tramvaje. „Koňka, která je předchůdkyní dnešní šaliny, vyjela v den oslav přesně před 155 lety, tedy 17. srpna 1869. Město Brno se tak stalo průkopníkem v provozu MHD u nás,“ prozradil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

V roce 2024 bude centrem oslav piazetta Janáčkova divadla, kde program ve 13 hodin začne. Historická vozidla se poté rozjedou po historické trase z Rooseveltovy ulice směrem do vozovny Medlánky. Právě směrem do Králova Pole totiž začalo v druhé polovině 19. století jezdit pět otevřených vozů tažených koňmi. „Koňskou sílu letos nahradí motory našich retro vozidel, která budou v den jubilea jezdit dle speciálního jízdního řádu až do konce programu. Zájemci se historickými tramvajemi, autobusy a trolejbusy mohou projet zcela zadarmo,“ upozornil Havránek.

O zábavu před Janáčkovým divadlem se mezitím postarají kapely, jejichž členy jsou zaměstnanci DPMB. Děti zabaví interaktivní stánek a dětský trenažér vozidel DPMB. Zvídaví návštěvníci ocení výstavu fotek, která je seznámí s historií hromadné dopravy ve městě Brně. Oslavy jubilea skončí symbolicky v 19 hodin u historického označníku na Moravském náměstí, tedy na místě, ze kterého tehdy první vůz veřejné hromadné dopravy vyjel.

ČASOVÝ HAMONOGRAM:

13:00 Slavnostní zahájení na piazzettě Janáčkova divadla

13:30 Odjezd kolony retro vozidel DPMB od Janáčkova divadla směrem Královo Pole

13:30 Zahájení doprovodného programu na piazzettě a v přilehlém parku

13:45 Vystoupení kapel na pódiu

18:30 Ukončení akce před Janáčkovým divadlem

19:00 Slavnostní akt u historického označníku na Moravském náměstí

Zábava po celý jubilejní rok

Tento významný okamžik si bude DPMB připomínat během celého roku. Například také během dne otevřených dveří, který proběhne 15. června ve vozovně Slatina a připomenou také 75. výročí trolejbusové dopravy. DPMB si v letošním roce pro své cestující navíc připravil dvě naučné trasy. Díky QR kódům budou děti prožívat detektivní příběh a pátrat po ztraceném medvídkovi, přitom si ověří své znalosti o pravidlech cestování v MHD. Pro milovníky historie je připravena trasa kopírující právě první koněspřežnou tramvaj, která zájemce provede počátky městské hromadné dopravy v Brně. Spuštění plánuje DPMB ještě na jaře.

Zdroj: DPMB, foto: Ingimage