MENDELU adoptovala hrob prvního rektora Františka Bubáka

Brno, 13. listopadu 2019 – Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) adoptovala hrob svého prvního rektora Františka Bubáka. Smluvně se zavázala, že se o hrob, který byl dlouhodobě v adopci, bude starat minimálně deset let. Profesor František Bubák byl mezinárodně uznávaných mykologem. Ve funkci rektora někdejší Vysoké školy zemědělské v Brně působil od jejího založení do roku 1920, zemřel o pět let později v Praze. Hrob má na Vinohradském hřbitově.

„Nesmírně mě těší, že Mendelova univerzita v Brně je jedním z dalších adopčních nájemců, díky nimž se podařilo zachránit další z více jak 360 doposud do projektu zařazených hrobů. Od roku 2013, kdy Projekt adopce významných hrobů vznikl, se tímto způsobem podařilo zachránit a následně opravit náhrobky více jak 200 osobností našeho života," uvedla Oldřiška Dvořáčková, tisková mluvčí Správy pražských hřbitovů a koordinátorka Projektu adopce významných hrobů.

Mendelova univerzita v Brně slaví v letošním roce sto let od svého založení. „V rámci tohoto významného výročí jsme hledali potomky našeho prvního rektora. Obrátili jsme se mimo jiné na rodnou obec, kterou je Rovensko pod Troskami a také na správu pražských hřbitovů ve snaze potomky prvního rektora kontaktovat. Když jsme zjistili, že nikdo z příbuzných o hrob profesora Bubáka nepečuje a je volný k adopci, bylo už rozhodnutí jednoduché," uvedl tiskový mluvčí Mendelovy univerzity v Brně Filip Vrána.

Na 29 hřbitovech, které má pod sebou Správa pražských hřbitovů, se nachází čtvrt milionu hrobů, z nichž je zhruba 70.000 bez platné nájemní smlouvy. Cílem projektu adopce je nejen zabránit mizení hrobů osobností, které nemají platné nájemní smlouvy, ale především zajistit prostřednictvím adopčních nájemců péči o náhrobky, které se dlouhá léta neudržovaly a hrozí jim až nevratné poškození. „Do projektu jsou zařazovány hroby významných osobností nebo architektonická díla, ale také hroby obyčejných, někomu však přesto blízkých lidí, u nichž někdo projeví zájem pečovat o ně bez toho, aby mohl do hrobového místa pohřbívat," doplnila Dvořáčková.

Mendelova univerzita v Brně se zavázala pečovat o hrob svého prvního rektora dlouhodobě. V plánu je například zlacení písma. Profesor Bubák patří k zakladatelům Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes MENDELU). Nastavil procesy řízení školy a úřední procedury. Spolurozhodoval o rozdělování subvencí, umístění ústavů, budování stolic jednotlivých oborů, výběru kandidátů na místa učitelů a dalšího personálu školy. Zahájil jednání o výběru pozemků pro školní novostavbu i pro zajištění školních statků a botanické zahrady.

Zároveň byl významným vědcem. Spolu s Josefem E. Kabátem, amatérským mykologem a ředitelem cukrovaru, vydal sbírku mikroskopických hub rozesílaných významným vědeckým institucím po světě. Po prof. Bubákovi bylo popsáno několik nových druhů hub. „Z druhů, které jsou dnes odbornou veřejností uznávány, je třeba uvést Phialophora bubakii (Laxa) Schol-Schwarz. Tento druh byl původně izolován z margarínu, ale vyskytuje se hlavně jako endofyt v živých dřevinách nebo v lesní půdě. Dalším druhem popsaným na počest profesora Bubáka je patogen rostlin Mycosphaerella bubakii Aptroot," uvedl mykolog Michal Tomšovský z Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU.

Zdroj a foto: MENDELU