DPMB letos možná poprvé v historii utrží miliardu za prodej jízdného

Brno, 28. července 2023 - Více prodaných jízdenek a z toho plynoucí větší zisk. Dopravnímu podniku města Brna se daří. Během prvního pololetí roku 2023 utržil prodejem jízdních dokladů 509,8 milionů korun, což je nejvíc v historii. Cílem je pokořit miliardovou hranici.

Nezvyšování ceny jízdného, návrat cestujících do MHD a také noví zákazníci. To jsou hlavní důvody, proč si v uplynulých měsících koupilo více cestujících jízdenku či šalinkartu na MHD v Brně. „Naše rozhodnutí nezdražovat jízdné v Brně se ukázalo jako správné. I nadále je naším cílem, aby veřejná doprava byla finančně dostupná, a to pro všechny. Rozhodně proto nebudeme jízdné měnit ani v následujících měsících a budeme dál podporovat snahy vedení DPMB o modernizaci vozového parku a infrastruktury,“ popsala Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

„Oproti roku 2019, tedy tomu před covidem, jsou naše tržby o 33,3 milionu vyšší. Na jednu stranu je to velký úspěch. Na druhou je nutné si uvědomit, že jsme například pořídili pět tramvají Škoda ForCity Smart 45T, které nás dohromady vyšly na 300 milionů, tedy 60 milionů za jeden vůz. Za peníze, které jsme utržili navíc, bychom tak koupili pouze polovinu nové tramvaje,“ podotýká generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Tržby dopravnímu podniku rostou postupně už od začátku roku 2023. „Při porovnání s loňským rokem je nejvyšší nárůst u jednorázových jízdenek, u kterých vede „Pípni a jeď“, a to o 21 milionů korun. Dále pak u ročních šalinkaret, kdy nám tržby za první pololetí vzrostly o 23,3 milionu korun,“ popsal vedoucí tarifního odboru Vít Prýgl.

Nejvíc jízdních dokladů si cestující kupují na konci či začátku roku a také po prázdninách, kdy začíná školní rok a do Brna se vrací studenti. Doposud byl rekordní rok 2012, kdy tržby z prodeje jízdného dosáhly 994 milionů.

Zdroj: DPMB