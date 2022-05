První herní inkubátor v Česku bude v brněnském Kumstu

Brno, 19. května 2022 - Brněnský kreativní hub Kumst společně s místní komunitou herních vývojářů GameDev Area, Herním klastrem a svou mateřskou organizací inovační agenturou JIC spustí na začátku letošního léta první herní inkubátor v České republice. Inkubátor bude sloužit herním startupům a studiím a nabídne jim oborové vzdělávací akce, konzultační hodiny s experty z různých odvětví, ale i fyzický prostor a zázemí pro tvořící týmy uvnitř jeho coworkingu. Už teď se do něj hlásí první týmy zájemců o inkubaci, které by mohly začít procházet vzdělávacími programy v pilotním provozu již během letních měsíců.

„Herní průmysl i přes pandemii rostl, nabírá nové lidi. Podpořit brněnská herní studia tak neznamená jen podpořit vznik her s fanoušky po celém světě, ale i podporu vysoce kvalifikovaných pracovních míst a dokonce nových profesí,“ vysvětluje Jakub Bedecs z iniciativy GameDev Area, podle kterého by měl inkubátor pomoci Brnu stát se evropsky významným vzdělávacím a komunitním centrem herního vývoje. „Brno je známé jako moravský Manchester, v kontextu herního světa bychom jej rádi do povědomí zapsali jako evropský Montreal – kanadská metropole je totiž ve světě známá jako snad nejrychleji rostoucí centrum game designu,“ doplňuje Bedecs.

S tím souhlasí i principálka KUMSTu Zdeňka Hubáček Kujová: „Brno patří ke špičce českého herního designu u nás. Je to i díky ideální kombinaci kvalitních univerzit, originální kulturní scény i dlouhodobé podpory rozvoje technologických firem. I to je důvod, proč tu sídlí 40 herních firem a s nimi 800 vývojářů.“

Květen – herní měsíc

O potenciálu Brna v oblasti herního vývoje svědčí i právě probíhající „herní měsíc.“ „Hernímu designu jsme v KUMSTu věnovali celý květen. Proběhly přednášky o právu v herním průmyslu nebo třeba Game Jam – dvoudenní vývojářský maraton,“ říká Jakub Bedecs. Maratonu se zúčastnilo deset týmů, přes třicet vývojářů a každý tým stihl dokončit prototyp hry.

Už v pátek 20. května také v Kumstu startuje hratelná výstava Kompas, která propojuje experimentální deskové a počítačové hry s nezvyklou instalací. Výstavu pojali organizátoři jako hru – návštěvníci absolvují jednotlivá stanoviště, která kombinují kresbu s hledáním odměn. V rámci akce se také uskuteční workshop herní tvorby pro začátečníky, panelová diskuze herního vzdělávání nebo přednáška o tvorbě studentského projektu. Expozice představí práce studentů brněnských univerzit i středních škol zabývajících se herním designem. Návštěvníkům se představí například pohádkově laděná digitální hra Les, desková hra s andělskou tematikou, karetní hra s prsteny místo hracích figurek nebo hra Souhvězdí, která pracuje s mapou a zakreslováním paprsků a souhvězdí.

Vše pak vyvrcholí 27. května mezinárodní konferencí Game Access na brněnském výstavišti.

Zdroj: JIC