Brněnský Atos Hackathon přinese řešení reálných problémů

Brno, 7. října 2021 – Společnost Atos IT Solutions and Services pořádá první ročník Atos Hackathonu zaměřeného na využití nových technologií v praxi. Zkušení IT specialisté i začátečníci budou v týmech tvůrčím způsobem plnit předem stanovená zadání v rámci čtyř okruhů, tzv. tracků.

Akce se uskuteční ve dnech 23.-24. října 2021 v prostorách Impact hubu Brno. Na účastníky čeká bohatý program včetně doprovodných akcí či jízdy automobilem Tesla Model 3.

Cílem Atos Hackathonu neboli hack marathonu je poskytnutí šance specialistům i nadšencům z oboru IT vyzkoušet si práci na úkolech z reálného světa s využitím nejnovějších technologií. „Účastníci budou tvořit v týmech a v omezeném čase si budou muset poradit s různými problémy. Atos Hackathon není jen o programování, je zejména o rozvoji kreativity, učení nových věcí a propojení IT komunity. Po nabitém víkendu si navíc ti nejlepší odnesou domů hodnotné ceny od našich partnerů,“ říká Petr Holan, Solution architect ve společnosti Atos a lektor v jednom z tracků.

Atos Hackathon je zaměřený na reálné problémy. Týmy budou muset během necelých dvou dnů vytvořit celistvý produkt, v čemž jim pomohou lektoři, kteří povedou jednotlivé tracky. Kromě získaných znalostí a praktických zkušeností si účastníci odnesou také spoustu kontaktů i navázaných přátelství.

Internet věcí, umělá inteligence, DevOps i státní IT zakázky

Hlavní program Atos Hackathonu je rozdělen do čtyř částí, tzv. tracků. Zlepši Česko track se zabývá praktickou aplikací umělé inteligence (AI) a strojového učení. Vzniklá veřejně prospěšná služba by měla umožnit evidenci případů vandalismu, analýzu získaných dat a kategorizaci podle společných znaků. Moderní kultuře vytváření software se věnuje DevOps application development track, který je rozdělen na část pro juniorní a seniorní účastníky.

Junioři budou tvořit virtuální nástěnky pro informování interních a externích subjektů napříč internetem a intranetem. Senioři budou pracovat na aplikaci pro státní správu, která bude mít reálný dopad na chod několika úřadů. IoT track cílí na odhalování potenciálu internetu věcí k řešení běžných úloh. Jednou z nich bude například vytvoření pivovarnického asistenta pro vzdálené vaření piva. Poslední část, Tender track, se zabývá tím, jak zadávat a následně soutěžit státní IT zakázky a přistupovat k nim agilně. Tento track je určen pro softwarové agentury. Všechna zadání jsou nastavena tak, aby byl výsledek prakticky využitelný.

Nedílnou součástí Atos Hackathonu je zajímavý doprovodný program koncipovaný formou přednášek a jiných aktivit. Připravena je například přednáška o tom, jak se prezentovat na pracovním pohovoru, či lekce jógy.

Přihlásit se mohou týmy o 3 až 5 lidech. Praxe v IT není podmínkou, ale je dobré, aby vždy alespoň jeden člen týmu byl znalý programování. Rozmanitost týmu zaručí, že se jednotlivé znalosti a schopnosti budou dobře doplňovat. Pro účastníky bude po celou dobu konání hackathonu zajištěno občerstvení.