Nová technologie od Honeywellu ztrojnásobí dolet lehkým dronům

Brno, 23. srpna 2021 – Společnost Honeywell vyvíjí novou technologii pro lehké drony, která ztrojnásobí jejich dolet při nižší míře zapojení operátora do průběhu letu. Zatímco běžné drony této třídy používají baterie a rádiové spojení vyžadující přímou viditelnost, drony vybavené technologií Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) od společnosti Honeywell doletí dále, unese těžší náklad, vyhne se nebezpečí až na vzdálenost tří kilometrů a dokáže živě přenášet obraz z letu kamkoliv na světě.

„To jsou technologie, na které firmy čekaly,“ říká Stéphane Fymat, viceprezident a hlavní manažer divize Honeywell pro bezpilotní prostředky a městskou leteckou mobilitu (Urban Air Mobility, UAM). „Způsobí, že se používání dronů stane rentabilní pro dlouhou řadu nových uplatnění.“

Systémy BVLOS společnosti Honeywell se ideálně hodí pro úkoly, při jejichž plnění vzdálenost či terén ztěžují rádiové ovládání stroje nebo vizuální orientaci operátora. Mezi vhodné aplikace nové technologie patří doručování zásilek, vojenský průzkum či dohled, inspekce potrubí nebo elektrického vedení, i mise SAR a nasazení u záchranných složek obecně.

„Toto řešení bylo navrženo a testováno inženýry Honeywell Technology Solutions (HTS), technologickou odnoží společnosti Honeywell s centry v České republice, Mexiku a Indii,“ říká Oliver Stucky, viceprezident a generální ředitel HTS Czech Republic. „Honeywell je součástí několika konzorcií vyvíjejících technologie BVLOS v Evropě, Americe i Asii. Naši inženýři pracující v centrech v Brně a Praze měli významný podíl na vývoji této sady řešení BVLOS, především co se týče navigace, víceúčelového radaru a systémů satelitního spojení, které pomáhají zvyšovat schopnosti lehkých dronů mimo přímou viditelnost.“

Uplatněné technologie čerpají z desítek let zkušeností, které společnost Honeywell nasbírala na poli vývoje a certifikace avioniky, motorů a pomocných motorových jednotek pro letouny s pevným křídlem i vrtulníky a vojenské bezpilotní prostředky.

Palivové články uplatněné v řešení BVLOS od Honeywellu běží třikrát déle než baterie o srovnatelném výkonu. Narozdíl od spalovacích motorů jsou tiché a nevytvářejí emise. Nádrž s vodíkem lze opět naplnit nebo vyměnit během několika minut, což dále prodlužuje dobu operačního nasazení.

Radar Honeywell RDR-84K je vybaven fázovanou anténou, která paprsek směřuje elektronicky, takže neobsahuje žádné pohyblivé součásti a vyžaduje zanedbatelnou údržbu. Navíc si vystačí bez těžkého systému chlazení.

Kromě toho, že slouží k vyhýbání se jiným letounům, dokáže radar detekovat překážky, mapovat terén a identifikovat přistávací zóny. Může fungovat jako radarový výškoměr a poskytovat mapování pro alternativní navigaci, pokud navádění GPS selže. Sada BVLOS umožní návrhářům dronů kombinovat data novými způsoby, které šetří váhu a energii. V případě hrozící kolize radar Honeywell sám spočítá úhybný manévr bez nutnosti k tomu vyhradit samostatný procesor. Navíc lze využít satelitní uplink ke stahování zpráv o počasí a provozu v reálném čase z jiných dronů.

Satelitní komunikační systém Honeywell pro drony stejně jako gyroskopy jsou již v prodeji, některé modely gyroskopů za ceny pod v přepočtu 40 tisíc korun. Radar RDR-84K a palivové články se nachází v pokročilé fázi vývoje s tím, že prototypy palivových článků jsou již k dispozici zákazníkům k zakoupení i evaluaci.

„Tyto inovace dávají výrobcům a provozovatelům dronů zcela nové možnosti,“ říká Sapan Shah, produktový manažer divize Honeywell pro bezpilotní prostředky a městskou leteckou mobilitu (UAM). „Více času ve vzduchu, větší přehled o okolí dronu, lepší konektivita. Na těchto kvalitách stojí bezpečný a rentabilní provoz dronů všeho druhu, a právě to my dodáváme.“