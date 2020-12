Fluktuace v zákaznických službách klesla, na jedno místo se hlásí i 100 uchazečů

Koronavirová krize zasáhla všechny ekonomické sféry, a to včetně provozovatelů hazardních her. Týdeník Hrot uvedl už v srpnu, že velká kasina v Las Vegas mají finanční problémy, ale naopak těm menším regionálním se zvýšily příjmy. Všichni na začátku června očekávali, že se po znovuotevření kasin zvednou příjmy, ale to se bohužel nestalo a velkolepá americká kasina tak čeká dlouhá rekonvalescence. U těch menších kasin došlo třeba ve státu Ohio v červenci k meziročnímu růstu v příjmech a hodnoty akcií u některých vzrostly až o 55 dolarů.