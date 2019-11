Brněnská servisní a inovační centra na vzestupu, pracuje v nich již 22 tisíc lidí

Brno, 15. listopadu 2019 - Výsledky průzkumu trhu podnikových služeb v Brně představila na své výroční konferenci asociace ABSL. Z průzkumu vyplývá, že v moravské metropoli působí v tomto oboru již 22.000 zaměstnanců, což reprezentuje téměř 9 % všech produktivních občanů města a současně zhruba pětinu celého českého trhu podnikových služeb. V příštím roce se očekává další růst, a to zhruba 10procentním tempem.

Markéta Vaňková, primátorka města Brna, které na průzkumu spolupracovalo a propůjčilo i záštitu výroční konferenci ABSL, která se uskutečnila v Brně, uvedla: „Brno je středoevropské centrum vědy, vývoje a inovací. Poskytuje kvalitní zázemí pro společnosti z mnoha segmentů trhu, mezi nimiž hrají prim firmy zaměřené na IT a vývoj pokročilých technologií, například elektronových mikroskopů. Mám radost, že obor reprezentovaný servisními a inovačními centry mezinárodních firem zde našel ideální podmínky pro svůj rozvoj a poskytuje velmi zajímavé kariérní příležitosti absolventům našich vysokých škol.“

V příštím roce se obor podnikových služeb v Brně rozroste o dalších 2000 pracovních míst. Půjde zejména o kvalifikované pracovní pozice z oblastí informačních technologií, výzkumu a vývoje, financí, logistiky a personálních služeb. Mzdy v oboru přitom v mnoha případech přesahují místní průměr. Dle ČSÚ činila ve druhém čtvrtletí 2019 průměrná mzda obyvatel Jihomoravského kraje 32 582 Kč. Nástupní mzda absolventa začínajícího v oboru informačních technologiích v Brně se dle údajů personální agentury Grafton Recruitment například pohybuje mezi 30 a 38 tisíci, uchazeči o práci na finančních pozicích si bez praxe přijdou na 30-40 tisíc a zkušení pracovníci s praxí se na mnohých pozicích dostanou i přes hranici 100 tisíc Kč hrubého měsíčně.

I když je míra nezaměstnanosti v Brně velmi nízká, aktuálně na úrovni 3,8 %, ABSL se nedostatku pracovníků neobává, naopak: „Rozvoj, který náš obor čeká v následujícím období, umožní nejen noví absolventi místních vysokých škol, ale i pracovníci ze zahraničí. Cizinci tvoří již dnes téměř třetinu všech zaměstnanců podnikových služeb a očekáváme, že jejich podíl během následujících dvou let vzroste na polovinu,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje poskytovatele servisních a inovačních služeb.

Brno má v očích cizinců velmi dobrou pověst. Dle průzkumu realizovaného organizací Brno Expat Center by celých 86 % expatů žijících v Brně toto město k životu doporučilo i dalším cizincům. Důvodem je zejména vysoká kvalita života, kterou potvrzuje i server Numbeo.com, který uvádí Brno ve svém žebříčku dokonce o 30 příček výš než Prahu. Brno předbíhá i další oblíbené destinace oboru podnikových služeb, například Dublin, Varšavu, Krakov, Bratislavu či Budapešť. Pořadí v žebříčku se vypočítává na základě sedmi kritérií. Server sleduje bezpečnost, cenu nemovitostí, index spotřebitelských cen, kupní sílu, úroveň zdravotní péče či čas strávený v dopravě.

Investoři na Brnu pozitivně hodnotí nejen jeho centrální polohu, ale i příznivější ceny nájmů a celkové nižší náklady na zaměstnance, než jak je tomu v hlavním městě. Mzdy se totiž v Brně pohybují v průměru o 10 000 Kč níž než v Praze, kde průměrná hrubá mzda v 2. čtvrtletí 2019 činila 42 297 Kč. Nájmy jsou pak oproti hlavnímu městu nižší zhruba o 35 %. Zatímco v Praze firmy nejčastěji zaplatí 20 - 21 euro za 1 m2 za měsíc (ve vzdálenějších částech Prahy se však lze dostat i na 13,50 euro za 1 m2 za měsíc), v Brně se většina kancelářských ploch nabízí za 11-13,50 euro za 1 m2 za měsíc.

„O tom, že Brno bylo dobrou volbou, se již přesvědčilo zhruba 50 investorů z našeho sektoru. Svá sídla zde mají společnosti zvučných jmen, jako například Atlas Copco, Infosys, Zebra Technologies, Deutsche Telekom a mnohé další. I když možná do Brna přišli zejména kvůli výhodným nákladům, zůstávají a posilují své investice pro kvalitu, kterou zde našli. Za uplynulé 3 roky vzrostly o celých 50 %,“ říká Jonathan Appleton.

To potvrzují i samotné firmy: „Naše centrum specializované na finanční služby a zákaznický servis sídlí v Brně již 10 let. Z původních pár desítek zaměstnanců se rozrostlo na dnešních 450, z nichž 30 % tvoří cizinci,“ říká Roman Pavloušek ze společnosti Atlas Copco Services, a dodává: „Brno byla pro naše centrum skvělá volba, a to zejména díky kvalitní infrastruktuře, dostupnosti kvalifikované pracovní síly a geografické blízkosti západní Evropě. Vysoká kvalita poskytovaných služeb a spokojenost našich interních zákazníků nám umožňuje rozšiřovat záběr i do nových oblastí jako jsou datová analýza, procesní inovace, automatizace a robotizace. Za poslední 3 roky jsme počet zaměstnanců ztrojnásobili a plánujeme další růst i do budoucna.“