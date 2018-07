Filmaři utratili v Brně půl milionu, natáčeli v Káznici na Cejlu

Brno, 4. července 2018 – V objektu brněnské Káznice právě skončilo natáčení mezinárodního historického filmu režiséra a producenta Václava Marhoula Nabarvené ptáče. Přípravy na brněnské natáčení trvaly téměř dva měsíce. Od prvních obhlídek lokace, přes vyřizování povolení a najímání místních služeb se tak uzavřelo první velké natáčení v unikátním barokním objektu v centru města.

Filmaři od počátku úzce spolupracovali s Filmovou kanceláří Brno, se kterou dojednávali podmínky natáčení nebo získávali kontakty na místní služby.

„Spolupráce s Filmovou kanceláří nám nesmírně usnadnila přípravu natáčení ve městě“, uvádí výkonná producentka pomohla maximálně využít místní služby, takže jsme přímo v Brně utratili kolem půl milionu korun. Filmaři spolupracovali s brněnskou castingovou agenturou, která v konkurzu vybrala 40 místních dětí do jedné z klíčových scén filmu, dále produkce využila místní ubytování, autoopravu, ale také bezpečnostní službu nebo catering.

„Rádi jsme spolupracovali na tak velkém projektu, díky kterému Káznice znovu ožila a na několik dní se vrátila ke svému původnímu využití, v prvních letech totiž sloužila právě jako sirotčinec. Filmové scény situované do prostor Káznice působily už přímo na place nesmírně autenticky. Diváci se budou moci sami přesvědčit v září příštího roku, kdy film vstoupí do kin“, uvádí Ivana Košuličová z Filmové kanceláře Brno.

Natáčení v Káznici byl přítomen i náměstek primátora Matěj Hollan: „Jsem rád, že brněnská podpora filmu formou založení filmové kanceláře a Jihomoravského filmového fondu se mezi filmaři ujala a že se sem díky tomu podařilo dotáhnout i takto skvělý film. Káznice má být navíc do budoucna určená pro kreativní průmysly, tedy i film, je to tedy ideální propojení záměrů města s reálným filmovým průmyslem. Nabarvené ptáče se do Káznice hodí i tematicky, 2. světová válka Káznicí taky procházela a příběh o snědém chlapci do této lokality zapadá jakbysmet. Doufám, že v Brně se díky naší podpoře bude nyní točit daleko víc filmů a že toto je jen začátek“.