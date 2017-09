Novým ředitelem výzkumu a vývoje TESCANu je Vratislav Košťál

Brno, 14. září 2017 - Na pozici ředitele výzkumu a vývoje brněnského výrobce elektronových mikroskopů TESCAN nastoupil Vratislav Košťál. Na starost má téměř stočlenný vývojový tým i uvedení nové řady mikroskopů.

Oddělení vývoje je pro TESCAN klíčové. Právě zde se rozhoduje, jak se firmě bude dařit v dalších letech. „Dlouhodobě sledujeme vývoj trhu a snažíme se být o krok před našimi zákazníky, nabízet jim řešení a technologie, které posunou jejich práci dopředu,“ vysvětluje Košťál, podle kterého je současným trendem v elektronové mikroskopii snadné ovládání a specializace použití.

„Obsluhu našich přístrojů zvládne po krátkém zaškolení prakticky každý. Chceme našim zákazníkům pomoci využívat potenciál mikroskopu naplno. Na podzim plánujeme představit novou řadu mikroskopů, která bude mít kromě nového technického vybavení i aktualizovanou verzi našeho ovládacího softwaru,” dodává.

TESCAN ročně prodá kolem 250 mikroskopů a firma dlouhodobě roste v brněnské centrále i zahraničních pobočkách. Sehnat dostatek nových pracovníků je tak v kontextu nízké nezaměstnanosti výzvou. „Jsme prakticky v nepřetržitém náboru. Do oddělení výzkumu a vývoje hledáme například fyziky nebo IT specialisty. Těch je obecně málo, ale daří se nám je získat. Nabízíme jim práci, která má smysl i potenciál do budoucna. Poptávka po elektronových mikroskopech roste a my chceme zůstat na celosvětové špičce v tomto oboru,“ uzavírá Košťál.

Vratislav Košťál vystudoval analytickou chemii na VUT, poté vyvíjel přístroje v Akademii věd České republiky. Pět let působil na univerzitě v americké Minnesotě, kde se poprvé setkal s elektronovým mikroskopem. Po návratu do Brna nastoupil do TESCANu na pozici aplikačního inženýra, řídil několik projektů v oblasti kryotechniky a v posledním roce byl zodpovědný za divizi přírodních věd.

Zdroj: PROTEXT