Vedení Mendelovy univerzity jednalo s ministry a hejtmanem o řadě témat

Brno, 26. července 2024 - Školní zemědělský podnik v Žabčicích navštívil ministr zemědělství Marek Výborný, ministr životního prostředí Petr Hladík a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. S vedením univerzity a zemědělského podniku jednali například o zemědělské politice ve vztahu k životnímu prostředí, aplikovaných výsledcích výzkumu a podpoře terciálního a profesního vzdělávání v oblasti precizního zemědělství.

Školní zemědělský podnik v Žabčicích slouží jako zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost, praktickou výuku, terénní cvičení, praxe nebo pro řešení závěrečných prací studentů. Z hlediska dotační politiky je ovšem školní podnik oproti obdobným zemědělským subjektům znevýhodněn, protože je součástí univerzity a není tak řazen k malým a středním podnikům.

„Hospodaříme konvenčním způsobem, ale využíváme i prvků ekologického a autonomního zemědělství. Technika, jako například rotační hvězdicové brány nebo senzor na žací liště pro detekci divoké zvěře, ale byla pořízena z vlastních finančních zdrojů bez přispění dotačního titulu,“ uvedl Jakub Doležal, Školního zemědělského podniku.

Součástí jednání byla i možná finanční podpora polní pokusné stanice, která by se mohla stát demonstrační farmou. „Polní pokusná stanice Žabčice, která je součástí zemědělského podniku, by se mohla stát demonstrační plochou různých systémů hospodaření v podmínkách klimatické změny, ať už konvenčního, ekologického, regenerativního, ale například i agrolesnictví. Pro tyto aktivity by bylo zapotřebí dobudovat zázemí stanice a podporovat její provoz s přispěním dotačního titulu z Ministerstva zemědělství, případně podpory z Jihomoravského kraje,“ uvedl Martin Klimánek, prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost.

„Velmi oceňuji to, že se studenti na svoji budoucí praxi mohou připravovat ve fungujícím podniku, který řeší všechny reálné problémy, se kterými se zemědělci během roku mohou setkat. Přitom mají přístup k nejmodernějším postupům a testovat i nové metody, které lze přenášet do praxe. Se zástupci univerzity jsem probral i možnosti případného zařazení Školního zemědělského podniku do programů demonstračních farem tak, aby se mohl dále rozvíjet a zlepšovat zázemí pro vzdělávání nové generace zemědělců,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

„Školní statek v Žabčicích zaslouží velkou pochvalu za svůj přístup k trvalé udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Jejich práce v oblasti rostlinné a živočišné výroby a pěstování trvalých kultur významně přispívá k ochraně přírodních zdrojů a k zadržování vody v půdě,“ uvedl ministr životního prostředí Hladík a dodal: „Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství podporuje adaptační opatření, jako je výsadba krajinných prvků, které zlepšují zadržování vody, zabraňují erozi a podporují biodiverzitu. Krajinné prvky, jako jsou stromy, keře, remízky nebo mokřady, vždy byly součástí zemědělské půdy a je potřeba je tam znovu vracet.”

Školní zemědělský podnik obhospodařuje necelých 2300 hektarů zemědělské půdy, z toho 1850 hektarů je půda orná, 230 hektarů trvalých travních porostů, 110 hektarů vinic a zbylé plochy jsou sady a výzkumné plochy. V Žabčicích je aktuálně 1400 kusů skotu, většinu tvoří dojnice, součástí je ale i unikátní sbírka masných plemen.

Zdroj a foto: MENDELU