Brno podpoří vznik zelených střech ve městě dalšími 1,2 miliony korun

Brno, 8. září 2023 - Program na podporu zelených střech v Brně pokračuje. Z městského rozpočtu získají další žadatelé dotaci téměř 1,2 milionu korun Město Brno podporuje vytváření zelených střech už od roku 2019. Na svém posledním zasedání brněnští zastupitelé schválili další dotace v celkové výši 1 197 000 korun. V dotačním programu podporujícím výstavbu zelených střech bylo od roku 2019 do roku 2022 dokončeno 235 projektů, na něž město Brno přispělo částkou 38 046 000 korun.

„Dotační program Zeleň střechám! je pro Brňany, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého domu a efektivně hospodařit se srážkovou vodou. Letos jsme podpořili 33 dokončených projektů částkou 9 204 000 korun. Dnes získali souhlas další čtyři žadatelé, kterým v případě realizace a dodržení pravidel dotačního programu bude poskytnuto z městského rozpočtu 1 197 000 korun. V Brně tak vzniknou zelené střechy na dalších dvou rodinných domech, části střechy bytového domu a garáži," uvedl náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý.

Žádosti o dotace do programu Podpora vytváření zelených střech je možné podávat až do konce října letošního roku, a to výhradně elektronicky prostřednictvím programu Grantys na stránkách brno.grantys.cz. „Stále je možné získat dotace z městského rozpočtu. Na letošní rok je na podporu výstavby zelených střech vyčleněna celková částka 19 000 000 korun, přičemž maximální výše dotace na 1 m2 zelené střechy činí 1 400 korun. V rámci dotace je možné také získat finanční podporu na pořízení statického posudku, a to až do výše 10 000 korun. Veškeré potřebné informace jsou uveřejněny na webu ekodotace.brno.cz," dodal Jaroslav Suchý.

Zdroj: TIS MMB