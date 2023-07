Michlova a Sirotkova: Víc míst ve školce, lepší zázemí ve škole

Brno, 7. července 2023 - Hned devět firem se ucházelo o zakázku rekonstrukce a přístavby Mateřské školy Michalova. Nejvýhodnější nabídku podal UNISTAV CONSTRUCTION, a. s., který práce provede za 57,3 milionu korun bez DPH. U základní školy na Sirotkově město přístavbu za desítky milionů připravuje, pokusí se pro ni získat dotaci.

Stávající třítřídní MŠ Michalova se už do roku rozroste o dvě další třídy. Na stavební práce dnes radní vybrali zhotovitele, který ve výběrovém řízení nabídl nejnižší cenu. Náklady budou činit 57 282 777 Kč bez DPH. Část projektu pokryje dotace z IROP, a to do výše 90 % způsobilých výdajů.

Přístavba bude mít dvě podlaží a bude celá přístupná i bezbariérově. Nynější budova projde modernizací, díky které získá modernější kuchyni i zelenou střechu. Oba objekty spojí zastřešený chodník. Práce budou trvat rok.

Na ZŠ Sirotkova by se mohli dočkat nových odborných učeben. Za necelých 40 milionů korun je tu v plánu zbourat současnou malou budovu kotelny a na jejím místě vybudovat přístavbu, ve které se vytvoří tři nové odborné učebny chemie, robotiky a přírodopisu a ke každé z nich vznikne také kabinet se zázemím. V rámci projektu dojde také k úpravě stávající staré nefunkční odborné učebny fyziky. Do suterénu nové budovy se vrátí zpět zařízení školní kotelny. Město bude na projekt nyní žádat o dotaci, která by mohla pokrýt až 90 % způsobilých výdajů.

„V oblasti školní infrastruktury se nyní odehrává i řada dalších projektů: například při ulici Nad Dědinou dokončujeme novou mateřskou školu se třemi třídami, kam už v novém školním roce dorazí první děti, modernizujeme odborné učebny na ZŠ Přemyslovo náměstí, do budoucna připravujeme například výstavbu mateřské a základní školy na Sadové nebo v Nové Zbrojovce,“ uvedla radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Zdroj: TIS MMB, foto: Atelier 99