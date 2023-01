Brno odmění dobrovolníky, kteří ve školách pomáhají ukrajinským dětem

Brno, 12. ledna 2023 - Čtyři miliony korun navrhují brněnští radní uvolnit z městského rozpočtu a poslat do brněnských škol a školek, aby z nich mohli být zaplaceni dobrovolníci a dobrovolnice pomáhající s integrací dětí ukrajinských válečných uprchlíků.

„Do některých mateřských a základních škol v Brně bylo přijato i několik desítek ukrajinských dětí, které jsou na různé úrovni, ať už mluvíme o znalosti češtiny, nebo o zvládnutém učivu. Podobně jako u českých dětí se i u nich objevují v některých případech specifické poruchy učení nebo chování. Zvláště v těchto případech je pak pro všechny – pedagogy, ukrajinské žáky i jejich spolužáky – přínosem, je-li ve třídě přítomen asistent dobrovolník,“ vysvětlila radní města Brna pro oblast školství Irena Matonohová.

„V této roli nejčastěji působí studenti a studentky Pedagogické a Filozofické fakulty MU, ukrajinští pedagogové a zástupci pomáhajících profesí z řad uprchlíků. Za svou práci dostávají od města finanční odměnu, která je svou výší spíše symbolická; chceme tím ale vyjádřit dík za jejich čas a uznání za jejich činnost a pomoc našim školám,“ dodala.

Město obdobnou formou podpořilo zapojení ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému už loni, a to částkou 936 560 korun. Zaplaceno z nich bylo 64 dobrovolníků, kteří v období od 1. dubna do 15. prosince 2022 pracovali s více než 600 dětmi. Na letošek je zastupitelům navrženo schválit čtyři miliony korun, předpokládá se, že by dohody o provedení práce / o pracovní činnosti byly uzavřeny se zhruba padesáti dobrovolníky a dobrovolnicemi.

Zdroj: TIS MMB