Do Brna dorazila druhá obousměrná tramvaj, jezdit začne koncem ledna

Brno, 10. ledna 2023 - Začátkem letošního roku přijela do vozovny v Medlánkách v pořadí již druhá tramvaj Škoda ForCity Smart 45T. Vůz s evidenčním číslem 1761 čekají typové zkoušky. Do provozu s cestujícími by měl vyrazit na konci ledna.

Nový vůz Škoda ForCity Smart 45T za 60 milionů korun se ve vozovně v Medlánkách dlouho neohřeje. Jen co ho zaměstnanci přepravní společnosti sundají z nakladače, začne nová obousměrná tramvaj absolvovat nutné zkoušky. „Pokud není tramvaj schválena jako typ třeba i v jiném městě, musí najet předepsané kilometry a projít řadou technických zkoušek, které jsou potřebné pro homologaci nového typu vozu. Část zkoušek již absolvoval vůz 1760, další nutné testy provedeme společně s výrobcem na voze 1761,“ vysvětlil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

V pořadí již druhý vůz tak čeká například zkouška vytápění a větrání, vibrací, zkratová zkouška nebo test podvozků se zátěží. Ten je předepsaný na 15 tun, což odpovídá běžnému zatížení vozu při provozu s cestujícími. „Hned po úspěšném absolvování všech testů, vůz nasadíme do běžného provozu. Předpokládáme, že to bude poslední týden v lednu. Současně očekáváme, že by na konci ledna měla dorazit v pořadí již třetí tramvaj,“ prozradil Havránek.

Obousměrný vůz Škoda ForCity Smart 45T je vyrobený primárně pro Brno. Měří 31 metrů a je široký 2,5 metru. Do plně klimatizované tramvaje se vejde 233 cestujících, z toho 64 sedících. Její elektrická výzbroj navíc umožňuje rekuperaci, tzn. navracení elektřiny při brzdění zpět do sítě, což snižuje celkovou spotřebu vozidla a tím i náklady na provoz. Celkem pět vozů pro DPMB vyrobila Škoda Group. Třetí objednaná tramvaj dorazí do Brna na konci ledna, zbylé dvě pak do konce března. Jeden vůz stojí 60 milionů korun.

Dopravní podnik města Brna má podepsanou rámcovou smlouvu, která mu umožňuje nakoupit v letech 2022–2026 až 40 těchto tramvají, a to v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun. U případných dalších vozů Škoda ForCity Smart 45T typové zkoušky již potřeba nebudou. Jejich uvedení do provozu s cestujícími tak bude mnohem jednodušší a taky rychlejší.

Zdroj a foto: DPMB