Rozsah MHD zůstane v roce 2023 stejný, novinkou je tramvajová linka do kampusu

Brno, 19. listopadu 2022 - Městská hromadná doprava se od 11. prosince 2022 dočká změn. Poprvé například vyjedou tramvaje do kampusu a s tím budou spojeny změny v navazující dopravě a spojích. Ukončení výluky na železniční trati do Blanska zase pozitivně ovlivní vybrané linky.

„V současné nelehké situaci, doprovázené růstem cen a energetickou krizí, je naším cílem zachovat městskou hromadnou dopravu v příštím roce na takové úrovni jako v tom letošním. Na rozdíl od Jihomoravského kraje, který plánuje navýšení ceny veřejné dopravy v IDS JMK o 15 až 20 %, město Brno zdražovat jízdné nebude, abychom zajistili kvalitní MHD všem lidem,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „V reálném plnění výkonů MHD by rok 2023 dokonce měl předčít rok 2022. Zásadní změnou s novým jízdním řádem bude spuštění tramvajové linky k Fakultní nemocnici Brno a kampusu. Tramvaje nahradí současnou autobusovou linku 61, která se často potýkala s hustým provozem na silnicích. Další související změna se dotkne linky 7, ta bude nově zajíždět až do Starého Lískovce. Posílena bude linka 25, a to z důvodu ukončení regionálních linek v novém přestupním terminálu u kampusu.“

Další linkou, jejíž provoz se po prodloužení tramvajové trati do kampusu rozšíří, bude trolejbus číslo 37. Přibližně polovina spojů této linky bude po celý den, tj. oproti dnešku navíc i večer a o víkendu, prodloužena z Kohoutovic přes Kamenný vrch do zastávky Nemocnice Bohunice. Společně s autobusem číslo 50 posílí spojení z Kohoutovic k nové konečné linky 8.

Autobusová linka 40 zůstane zachována, přičemž bude obsluhovat i Spielberk Office Centre při ulici Heršpické jakožto náhrada za linku 61.

„Dalším opatřením souvisejícím se změnou na lince 8 bude zřízení nové zastávky Karpatská na trati tramvají 6 a 7 do Starého Lískovce. Stanice se bude nacházet v blízkosti domu s pečovatelskou službou, jeho obyvatelům se tak otevře možnost využívat přímé tramvajové spojení do centra. Toto místo dříve obsluhoval speciální autobus 82. Tento spoj bude stejně jako další méně využívaný minibus 81 zrušen. Náhrada za ně jsou spoje zajišťované nízkopodlažními vozy na všech linkách MHD po celém Brně a v daném místě i upravená linka 51 a nová linka 62 na Červený kopec,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

S blížícím se koncem železniční výluky na trati Brno–Blansko budou posíleny linky 2, 4 a 9. U prvních dvou budou jezdit tramvaje ve špičce v intervalu 5 minut oproti současným 6 až 7 minutám. Na lince 9 se navýší kapacita nasazením nízkopodlažních tramvají 13T na všechny spoje v denní době od pondělí do pátku.

Na lince 36 budou nově jezdit kloubové trolejbusy, které pojmou více cestujících. Cílem je optimalizovat provoz na sídlišti v Žabovřeskách a nabídnout větší komfort pro cestující.

I v příštím roce je Dopravní podnik města Brna připraven zajistit náhradní dopravu v lokalitách, kde probíhá významná stavební činnost. Jedná se především o výluky spojené s projekty VMO Žabovřeská, VMO Tomkovo náměstí – Rokytova a rekonstrukcí mostu na ulici Otakara Ševčíka.

Zdroj: TIS MMB