V Nové Zbrojovce vznikne základní škola a gymnázium PORG

Brno, 14. listopadu 2022 - V areálu Nové Zbrojovky by mohla vzniknout základní škola a gymnázium, které by se mohly otevřít již příští školní rok. Provozovat je bude soukromá společnost PORG, o. p. s. Brněnští radní k tomuto záměru vydali souhlasné stanovisko.

„Nabídka škol v Brně se od příštího školního roku rozšíří o nový subjekt. Základní škola a osmileté gymnázium PORG se otevřou v areálu Nové Zbrojovky. Tato prestižní instituce se věnuje nadaným dětem a připravuje je na studium na univerzitách u nás i v zahraničí. Kromě výuky pořádá i bezplatné kurzy celoživotního vzdělávání pedagogů veřejných škol. V této praxi bude podle vedení školy pokračovat i v Brně, což mě velice těší,“ uvedla radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Škola bude sídlit v areálu Nové Zbrojovky. „Tato lokalita prochází obnovou a v budoucí nové čtvrti nebude chybět občanská vybavenost včetně škol. Na jejich výstavbě město úzce spolupracuje s developerem. V tuto chvíli bude PORG sídlit v bývalé nářaďovně, nyní ZET.office, ale do budoucna by se škola měla přestěhovat do vlastních moderních prostor, které v rámci projektu Nová Zbrojovka vzniknou,“ doplnil radní pro oblast prorodinné politiky Filip Chvátal.

Zdroj: TIS MMB