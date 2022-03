V Myslivně bude krizové ubytování pro 250 matek s dětmi z Ukrajiny

Brno, 3. března 2022 - V rámci pomoci lidem prchajícím z válkou sužované Ukrajiny brněnští radní 2. března schválili nájemní smlouvu se společností vlastnící hotel Myslivna. Díky tomu najde střechu nad hlavou až 250 uprchlíků.

„Od začátku ruské invaze na Ukrajinu intenzivně řešíme otázky spojené s příchodem lidí prchajících z válečných oblastí. Pro akutní přechodné bydlení jsou nyní nejvhodnější objekty s možností ubytování většího počtu lidí. Již od víkendu jsme jednali s majiteli hotelu Myslivna o možnostech využití tohoto zařízení pro ubytování lidí z Ukrajiny. Na dnešním zasedání Rady města Brna jsme formálně schválili nájemní smlouvu, a to prozatím do konce letošního dubna,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Ve výše jmenovaném hotelu je již ubytováno šest desítek lidí, především matky s dětmi. Výhodou hotelu je, že je zde zajištěno stravování a praní. Měsíční nájemné za užívání předmětu nájmu dle této smlouvy činí maximálně 1 milion korun bez DPH. Samostatně pak bude fakturováno stravování, a to dle počtu ubytovaných osob.

„Nyní jednáme ve spolupráci s Odborem sociální péče i o tom, kdo další bude v hotelu ubytován. Všichni příchozí samozřejmě projdou přijímacím procesem na brněnském výstavišti, kde si vyřídí vše potřebné. Pokud by byl objekt přeřazen do krajského nebo státního krizového ubytování, tak by jeho provoz financovala odpovědná instituce,“ doplnila Markéta Vaňková.