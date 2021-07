Projekt nové brněnské nemocnice přinese pacientům větší komfort a moderní péči

Brno, 30. června 2021 - V horizontu deseti let by v Brně podle připravovaného projektu mohla vyrůst nová městská nemocnice, která by nahradila stávající dvojici zařízení. Hlavním argumentem pro vybudování nové městské nemocnice je enormní nárůst požadavků na zdravotní péči nejen v Brně, ale také v celém Jihomoravském kraji. Mezi další důvody patří zajištění prostředí pro větší efektivitu práce lékařů, zlepšení komfortu pro pacienty a využití nejmodernějšího zdravotnického vybavení a na něj navazujících postupů léčby.

V Brně jsou v současnosti dvě městské nemocnice – Úrazová nemocnice v Brně (ÚNBr) a Nemocnice Milosrdných bratří (NMB). Ačkoliv personál patří mezi špičku v oboru, odloučená pracoviště znamenají nutnost neustálého přesouvání některých specialistů. „Kromě toho, že stávající budovy jsou často i stovky let staré, a proto není možné je stále dokola adekvátně modernizovat, je velká potíž s roztříštěností zdravotnické péče,“ upozornil MUDr. Pavel Piler, ředitel obou brněnských nemocnic, a přidal příklad, proč je nyní náročné nabídnout pacientům odpovídající péči:

„Přejíždění jak lékařů, tak pacientů opravdu v současnosti snižuje efektivitu naší práce, která je sice stále nadstandardní, ale mohla by být rychlejší. Abych uvedl příklad, tak v Úrazové nemocnici provozujeme chirurgii, ale interna je v Nemocnici Milosrdných bratří. V nové nemocnici by se veškerá péče soustředila na jednom místě, čímž by výrazně ubylo cestování pacientů i lékařů a zefektivnila by se logistika a zdravotnické zákroky, přičemž bychom ušetřili především čas a peníze.“

Nová nemocnice se standardy 21. století

Podle prvních návrhů je v nemocnici plánováno zhruba 550 lůžek a také všechny standardní provozy, tedy lůžková oddělení chirurgického a interního zaměření včetně intenzivní péče, porodnice včetně novorozeneckého oddělení, infekční oddělení, rehabilitace, veškeré ambulantní provozy (včetně endoskopického centra nebo funkční diagnostiky), centrální (pohotovostní) příjem včetně stacionáře, operační a zákrokové sály. V prostorách nemocnice se počítá i s provozem ARO, k dispozici budou také moderní laboratoře a celý komplement, dialýza, lékárna a další potřebné provozní, technické a personální zázemí.

Výstavba nové městské nemocnice je pro Brno, ale i pro kraj dalším krokem k rozvoji poskytovaných zdravotních služeb ve vysoké kvalitě. Současná zdravotnická péče je v Brně na velmi dobré úrovni, a to i díky spolupráci s Fakultní nemocnicí v Bohunicích a Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie a Masarykovým onkologickým ústavem na Žlutém kopci. „Všechna tato zdravotnická centra odvádějí skvělou práci, avšak Brno potřebuje mít jednu městskou nemocnici, která bude nemocnicí první volby. Zajistí základní hospitalizační péči a rovněž ulehčí specializovaným zdravotnickým centrům,“ řekl ředitel nemocnic.

Lokalita se vybírá, ve hře je několik variant

Kde by měla nová městská nemocnice vyrůst, je zatím stále předmětem jednání a analýz. Přestože v poslední době rezonovala ve společnosti informace o umístění nemocnice na Kraví horu, výběr lokality ještě zdaleka není definitivní.

„Kraví hora je stále jednou z variant, pro kterou hovoří dostatek prostoru pro vybudování krásné moderní nemocnice, kde by pacienti měli ideální prostředí pro rekonvalescenci. V současnosti ale město Brno kompletuje názory z řad architektů, stavebních firem, ekologů a dalších odborníků a na základě podrobné analýzy zvolí to nejlepší možné místo pro výstavbu. Zatím mohu říct, že se v současnosti vybírá z téměř desítky variant,“ uzavřel.