Královo Pole nemá sběrný dvůr, nyní vyroste na Chelčického

Brno, 12. června 2021 - Městská část Královo Pole nemá od roku 2009 na svém území sběrné středisko odpadů. To by mělo vzniknout při ulici Chelčického. „Před dvanácti lety byl ukončen provoz Sběrného střediska odpadů Milíčova, a to kvůli budování Královopolského tunelu. V Králově Poli od této doby není v provozu žádné takové středisko. Pro třetí nejlidnatější městskou část je žádoucí, aby tento typ střediska měla na svém území," přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Začali jsme připravovat projekt, díky němuž vznikne nové středisko při ulici Chelčického v místech skladového areálu. V zásadě využijeme již zastavěné území, výhodná je i jeho dobrá dopravní dostupnost,“ dodala Vaňková.

V současné době je prostor (na pozemcích města) využíván stavební společností STRABAG. Na místě se nachází zděný objekt a montovaná ocelová hala, které jsou ve vlastnictví společnosti. Ocelová hala včetně betonové podlahy bude demontována a zlikvidována. Zděný objekt bude ponechán a bude sloužit jako zázemí a kancelář pro zaměstnance SSO.

„Se společností, která je nyní v daném prostoru v nájmu, připravujeme majetkové vyrovnání. Následně bude potřeba provést na zdejší budově jednoduché stavební úpravy střechy. Po odstranění montované haly se provede lokální oprava zpevněných ploch tak, aby bylo možno po ní pojíždět s mechanizací na kontejnery. Chybějící část plochy bude doplněna silničními panely. Součástí investice bude také vybudování nového oplocení v délce cca 50 m. Předběžně počítáme s tím, že by středisko mohlo začít fungovat do konce roku 2022. Náklady na majetkové vyrovnání a stavební úpravy jsou vyčísleny na 5,764 milionu korun,“ upřesnil Petr Hladík, první náměstek primátorky.

