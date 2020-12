Smyčka Ústřední hřbitov po opravách opět slouží tramvajím a cestujícím

Brno, 12. prosince 2020 – Tři měsíce trvající oprava smyčky Ústřední hřbitov je u konce. Po téměř 800 metrech nových kolejí tramvaje projedou v neděli 13. prosince, výstup a nástup bude pro cestující díky bezbariérovým nástupištím pohodlnější. Během výluky podnik v místě také vybudoval nové sociální zázemí pro řidiče.

„Technický stav smyčky Ústřední hřbitov dlouhodobě vyžadoval opravu. Vedle výměny 790 metrů kolejí a kompletní rekonstrukce smyčky projekt obnášel i úpravy trolejového vedení a kabelové sítě. Nástupiště jsou nově bezbariérová a usnadní tak nástup i výstup osob se sníženou pohyblivostí. Místo opravou značně prokouklo,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková. Nové jsou totiž i chodníky pro pěší v blízkém okolí smyčky. Dopravní podnik v místě rovněž vysadí dvanáct nových listnatých stromů namísto čtyř pokácených.

Ve smyčce jsou stejně jako doposud dvě koleje – vnitřní a vnější, které za výstupními zastávkami propojuje nová kolejová spojka. V provozu to umožní snadné předjíždění tramvajových souprav, které přijíždí do smyčky a také bezproblémové odstavení vozů při poruše. Díky prodloužení vnitřní koleje smyčky se do smyčky vejde více tramvajových souprav. Novinkou je i vybudování ostrůvku u vnitřní koleje, což umožní bezpečný výstup cestujících.

„Během probíhající výluky na tramvajové trati jsme v prostoru smyčky Ústřední hřbitov vybudovali také nové sociální zařízení pro řidiče. Nadále tak pokračujeme v projektu obnovy těchto zařízení, abychom tak zaměstnancům zajistili komfortní zázemí,“ dodal generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Po dobu výluky do smyčky nemohly zajíždět tramvaje, spoje na lince 2 dopravní podnik vedl ve změněné trase Stará osada – Modřice, smyčka a spoje na lince 5 odkláněl ze zastávky Celní do smyčky Švermova. Obě linky se od 13. prosince 2020 vrací na své původní trasy končící ve smyčce Ústřední hřbitov. Náklady na opravu smyčky Ústřední hřbitov a přilehlého úseku tramvajové trati činily necelých 63 miliónů korun.