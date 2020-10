K Rakovecké zátoce v budoucnu povede další přístupová cesta

Brno, 26. října 2020 - Investiční záměr, jehož výsledkem bude lepší dostupnost Rakovecké zátoky od tramvajové smyčky Rakovecká, schválili brněnští radní. Nejen lidé žijící v Bystrci a na stále více se rozšiřujícím sídlišti Kamechy se díky tomu v budoucnu dostanou rychleji a pohodlněji do míst, která patří v oblasti Brněnské přehrady k nejvyhledávanějším.

„Brněnská přehrada je stále oblíbenějším místem pro trávení volného času. Bezpochyby k tomu přispělo i to, že v minulých letech na jejích březích, včetně Rakovecké zátoky, přibyla veřejná WC, převlékárny, dětské prolézačky a hřiště. Lidé zde hojně využívají i veřejné grily a také rekreační molo, které slouží k opalování, posezení nebo jako pohodlnější vstup do vody. Je proto logické, že hledáme i nové možnosti, kudy se sem dostat, které ocení nejen obyvatelé Bystrce a Kamech, ale i širšího okolí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Hlavní přístupová cesta k Rakovecké zátoce je v současné době přes přístaviště lodí, kam lze dojet osobní automobilovou dopravou nebo MHD. Další možností je využít dopravu IDS JMK do zastávky Rakovec. „Investiční záměr řeší možnost dalšího přístupu k Rakovecké zátoce pro pěší a cyklisty. Návštěvníci by se sem mohli dostat od stávající tramvajové smyčky a zastávky Rakovecká po asfaltové cestě. Ta se propojí s úsekem pro cyklisty vedoucím po ulici Výhon. Vznikne tak nová cyklotrasa. Součástí záměru vytvoření nového přístupu do zátoky je i vybudování nové infrastruktury, jako je prodloužení vodovodního řadu, splaškové kanalizace, odvod dešťových vod, nabíjecí stanice pro kola, zeleň, lavičky a veřejné osvětlení,“ doplnil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Nová infrastruktura zajistí možnost rozvoje lokality. „V budoucnu by tu tak mohly vzniknout stánky s občerstvením nebo prostor pro konání kulturních a hudebních akcí. Odhadovaná výše nákladů na tento projekt je 34,4 milionu korun,“ nastínil radní pro oblast investic David Grund.