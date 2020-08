MHD se vrací k běžným jízdním řádům, končí výluky, cestující nasadí roušky

Brno, 31. srpna 2020 - Od 1. září dojde v Brně k obnovení provozu všech linek dle běžných jízdních řádů pro pracovní dny. Dopravní podnik města Brna po dohodě s vedením města nemusel přistoupit k razantnímu omezování spojů. Přepravní výkony se po dohodě sníží o pouhá tři procenta. Cestování vozy MHD bude od září možné pouze se zakrytými ústy a nosem, na tuto povinnost budou upozorňovat speciální nálepky.

„I přes ztráty, které nejen dopravní podnik, ale i město Brno během koronavirové pandemie utrpěly, pokládáme za prioritu udržení fungující městské hromadné dopravy v Brně. Z toho důvodu nechceme výrazně omezovat finanční prostředky, které jsou pro provoz hromadné dopravy nutné a které na ni vynakládáme,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Město vyšlo obyvatelům Brna vstříc a oproti původním obavám, že budeme muset přepravní výkony snižovat třeba i o desítky procent, jsme dospěli k velmi dobrému řešení. Tříprocentní pokles našich služeb je ve výsledku spíše pouhou optimalizací dosavadního systému a cestující jej pocítí minimálně. Projeví se například na vybraných linkách drobnou změnou intervalu v dopoledních hodinách, kdy bývají méně využívané. Zároveň ale obnovujeme provoz některých linek, které byly během koronavirové pandemie zrušeny nebo omezeny,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Od 1. září také platí povinnost ve vozech MHD cestovat s rouškou nebo jinou ochranou úst a nosu. Dopravní podnik města Brna proto vozy zvenku vybaví speciálními nálepkami, které na toto nařízení upozorňují. Ve vozech pak cestující najdou na držadlech alternativu s postavami, jejichž tvář také bývá zahalena, a přesto jsou vnímány jako hrdinové. „Jedná se o nadsázku, připodobnění k našim cestujícím, kteří toto omezení musí akceptovat a my jim za to děkujeme. Pevně věřím, že se i přesto lidé po koronavirové krizi do našich vozů vrátí,“ dodal Havránek. Nálepkami podnik opatří všech svých 780 vozů.

Změny v dopravě od 1. září 2020:

Všechny linky MHD budou vedeny dle nových jízdních řádů.

Na vybraných tramvajových linkách bude v dopoledních hodinách mimo špičku prodloužen interval z 5 na 6-7 minut. Linka 12 zůstane v původním intervalu 5 minut.

Mimo provoz zůstávají historické linky H4 a H24 a sezónní autobusová linka 80.

V jízdním řádu trolejbusových linek 25 a 26 bude výrazně rozšířen počet spojů vedených i v denní době pracovních dnů přes Starou osadu. V této souvislosti bude zrušen provoz trolejbusové linky 27.

Provoz linky 35 bude ve špičkách pracovních dnů obnoven v trase Barvičova – Mendlovo náměstí –Kamenný vrch.

V nepracovních dnech budou zrušeny spoje trolejbusové linky 37 vedené v prodloužené trase z Kohoutovic až do zastávky Nemocnice Bohunice. V pracovních dnech zůstává režim beze změny, tj. prodloužené spoje přes Kamenných vrch do zastávky Nemocnice Bohunice jsou vedeny v nezměněném rozsahu.

Do trasy autobusových linek 40, 61, N90 a N91 se nově zařazuje zastávka Krematorium i ve směru do centra.

Ruší se posilové spoje autobusové linky 43 v úseku Královo Pole, nádraží – Sadová.

Trasa expresní autobusové linky E56 zůstane zkrácena do úseku Královo Pole, nádraží – Pisárky – Nemocnice Bohunice.

V nocích před nepracovními dny se obnovují spojení nočních autobusových linek v časech 0:30 a 1:30. I nadále však zůstává zrušen rozjezd v čase 4:30 a současně sloučení rozjezdů v 5:20 a 5:40 do jednoho času v 5:30. Před rozjezdy 5:30 a 6:00 hod. budou nově řazeny posilové spoje vybraných denních linek.

Bude obnoven provoz minibusové linky 211 zajišťující místní obsluhu obce Bílovice nad Svitavou.

Ukončení výluk od 1. září 2020: