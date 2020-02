Prototypuj a ověřuj: Brno podpoří inovativní podniky 6 miliony

Brno, 5. února 2020 – Ověření technologické proveditelnosti nebo důkladné prověření zájmu potenciálních zákazníků. Právě to je u inovativních záměrů nejčastější překážkou dalšího rozvoje, neboť na tuto ranou fázi dosud v Brně chyběl nástroj k financování. Řešení nabízí nový program „Prototypuj a ověřuj“, na který město pošle inovačnímu centru JIC necelých 6 milionů korun. Rozhodnutí brněnských radní ještě čeká na schválení v zastupitelstvu.

„V Brně díky kvalitnímu zázemí vznikají inovace, které posouvají svět kupředu. Co chvíli se dočítám v novinách nebo na sociálních sítích, že brněnští vědci přišli s nějakým objevem. Jako město proto rádi využíváme každou příležitost, jak tento stav podpořit a rozvíjet, což ostatně dokládá i nedávný nákup akcií Technologického parku. Právě v něm chceme zachovat prostředí, ze kterého vyrůstají skvělé nápady,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Pomoci inovativním projektům chce také inovační centrum JIC, které iniciovalo program „Prototypuj a ověřuj“. Od města na něj obdrží, pokud dnešní doporučení radních schválí zastupitelé, 5 955 200 Kč. Malé a střední podniky nebo fyzické osoby (s povinností založit společnost v případě rozhodnutí o udělení podpory) mohou na realizaci svých projektů získat 200 000 až 1 000 000 Kč. Počítá se s podporou cca 8 společností.

„Cílem programu Prototypuj a ověřuj je podpořit slibné inovativní záměry malých a středních podniků v Jihomoravském kraji, zejména ranou fázi vývoje a výroby prototypů a jejich technologické a tržní ověřování. Takové projekty jsou z hlediska investic ze soukromých zdrojů rizikové a z hlediska dotačních příležitostí obtížně financovatelné,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Příjemci podpory budou moci výstupy projektu dále rozvíjet díky programu Technologické agentury České republiky (TAČR), který na národní úrovni podporuje inovativní záměry v pokročilejším stadiu technologické připravenosti. „V důsledku by se tedy měl zvýšit počet společností z Brna a Jihomoravského kraje, které se kvalifikují do národního programu TAČR a uspějí v něm. Výzva TAČR má být otevřena v listopadu letošního roku, takže by časově navazovala na první projekty podpořené z programu Prototypuj a ověřuj,“ doplnil Tomáš Koláčný.