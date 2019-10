Soutěž na novou podobu Staré hasičky v Komíně má vítěze

Brno, 28. října 2019 – Stará vesnická hasička snoubená s novou třípodlažní věží, velký sál a klubovny s moderním zázemím, jevištěm, tanečním parketem a kavárnou, ale i oživené náměstíčko pro setkávání a akce. Tak by se podle vítězného návrhu architektonické soutěže mělo proměnit společenské centrum v budově bývalé hasičky v městské části Brno-Komín.

Odborná porota vybírala ze sedmadvaceti návrhů. Autorem toho vítězného je trojice architektů Janosch Welzien, Štěpánka Úlehlová a Filip Hermann. Výsledky schválila v úterý 22. října rada městské části.

Stará hasička slouží obyvatelům brněnského Komína ke společenským a kulturním aktivitám. Stávající stav budovy postavené na konci 18. století už ale nevyhovuje a její kapacita nestačí. Otevřenou architektonickou soutěž vyhlásila v červnu letošního roku městská část Brno-Komín ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna (KAM). Cílem soutěže bylo najít nejlepší řešení na modernizaci budovy a prověřit možnosti její opravy.

„Společně s odborníky jsme vybrali citlivé řešení, které zachovává původní historickou budovu a rozšiřuje ji novou výstavbou. Nová hasička nabídne uživatelům více místa a pohodlí, moderní klubovny a zázemí, a především větší prostor pro pořádání společenských a kulturních akcí. Věříme, že bude živým centrem společenského dění naší obce,“ uvedla starostka městské části Brno-Komín Milada Blatná. Na soutěž by nyní měla městská část navázat zadáním projektové dokumentace.

Vítězný návrh zachovává původní budovu, které dává nový nádech. Autoři počítají se zateplením fasád či novými dřevěnými krovy. Uvnitř je dům zredukován na nosnou konstrukci tak, aby do něj bylo možné umístit sál pro sto lidí. Původní objekt doplňují architekti o novou přístavbu v podobě jedenáct metrů vysoké věže, která bude sloužit pro potřeby kluboven. Upravují také přilehlé náměstíčko, kde bude možné pořádání hodů, vánočních trhů a dalších akcí v obci. Součástí jsou i nové trolejbusové zastávky s otočnou lavicí.

Veřejnost si může prohlédnout všechny návrhy na výstavě, kterou pořádá kancelář městského architekta. Vernisáž se koná ve středu 20. listopadu od 17.30 hodin v prostorách úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15. Výstava zde potrvá do 6. prosince. Vstup je zdarma. Otevřeno je pondělí až středa od 8.00 do 18.00, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00.