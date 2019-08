Brněnský projekt vyrábějící z bioodpadů palivo bojuje o ekologického Oskara

Brno, 8. srpna 2019 - Cirkulární doprava, to je projekt, který by mohl změnit ekologický pohled na pohon městské hromadné dopravy u nás. Základní myšlenkou je využití biometanu vzniklého z biologicky rozložitelných odpadů jako palivo pro autobusy. První testování tzv. BioCNG pohonu proběhlo v Brně na podzim loňského roku ve spolupráci s Dopravním podnikem Brno a výsledky dopadly nad očekávání.

Samotná myšlenka projektu i vliv na životní prostředí oslovilo také odbornou porotu soutěže E.ON Energy Globe, která poslala projekt s názvem Cirkulární doprava do finále. Tam o celkovém umístnění teď rozhodne široká veřejnost svým hlasováním.

Za projektem Cirkulární doprava stojí Institut cirkulární ekonomiky, jemuž byly inspirací země jako Holandsko nebo Finsko, které mají s cirkulární ekonomikou bohaté zkušenosti. Cílem pilotního projektu bylo ukázat, že řešení pro efektivní využití bioodpadu existuje a spolehlivě funguje. „Princip technologie spočívá v tom, že se pomocí bakterií vyrobí z prošlých potravin, zbytků jídel nebo z odpadní vody bioplyn, který se díky speciální technologii upraví na tzv. biometan, který je svými vlastnostmi identický se zemním plynem. Pro náš pilotní projekt byl biometan vyroben z čistírenských kalů v čistírně odpadních vod v Modřicích. Autobus poháněný biometanem bez jakýchkoliv problémů ujel v běžném provozu téměř 5 tisíc kilometrů,“ říká jeden z iniciátorů projektu Petr Novotný, projektový manažer Institutu cirkulární ekonomiky.

Realizace pilotního projektu se jevila jako nejefektivnější cesta, jak představit v České republice příklady dobrého využití odpadu a jeho vrácení zpátky do oběhu jako další zdroj. Přípravy do spuštění pilotu trvaly asi 2 roky. Podařilo se dát k jednomu stolu představitele společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, která poskytla projektu zázemí a zdroj bioplynu, společnosti Dopravní podnik města Brna, která vyčlenila 1 linkový autobus, který na biometan jezdil, a společnosti MemBrain, která zapůjčila do projektu svoji technologii na úpravu bioplynu. „Každé větší město může mít svůj zdroj biometanu. Bioodpady na skládky nebo do spalovny prostě nepatří! Lze je využít a mít z nich i další ekonomický přínos. A tento projekt je zdárným příkladem, že to jde a může to fungovat. A jsme velmi rádi, že to ocenila i porota soutěže E.ON Energy Globe,“ dodává Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární ekonomiky.

Pilotní testovací fáze projektu byla začátkem letošního roku vyhodnocena velmi pozitivně. Ukázalo se, že biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu. DPMB proto projevil zájem, ve spolupráci s městem Brnem, najít vhodný stabilní zdroj biometanu pro své autobusy a změnit část své flotily na tzv. „cirkulární provoz“. „Dopravní podnik města Brna v minulosti vyměnil 160 dieselových autobusů za autobusy na CNG. Využitím biometanu vyrobeného z bioodpadu k pohonu těchto autobusů bychom rádi završili ekologizaci autobusové dopravy v Brně,“ vysvětluje Miloš Havránek, generální ředitel DPMB.

Pozitivním příkladem z Brna se inspirovalo i hlavní město Praha, které prostřednictvím náměstka primátora za životní prostředí Petra Hlubučka na jaře tohoto roku oznámilo záměr vystavět zařízení na využití bioodpadů, ze kterých by bylo vyráběno ekologické palivo pro vozidla Pražských služeb.