Nové zastávky MHD mají být komfortní, chytré a ekologické

Brno, 4. března 2019 - V Brně by měly na vybraných místech vzniknout nové přístřešky na zastávkách pro cestující hromadnou dopravou. Dopravní podnik města Brna začal na popud brněnských radních zpracovávat pilotní projekt na revizi stávajících přístřešků na zastávkách a budování nových na vytížených bodech, kde dosud chyběly. Cestujícím nabídnou více komfortu, informace a další možnosti chytrých zastávek.

Radní města Brna přišli s ideou komfortnějšího cestování a čekání na spoje pro ty, kteří se po Brně pohybují městskou hromadnou dopravou. Proto pověřili Dopravní podnik města Brna vypracováním studie, která mapuje vybavenost jednotlivých zastávek. Na vybraných místech by měly na zastávkách MHD vzniknout nové přístřešky, které budou ekologické, chytré a jejich design bude odpovídat estetice městského prostředí.

„Tato studie právě vzniká. Myslím si, že jsou ještě dnes místa, kde městská hromadná doprava zastavuje a je tam takový pohyb lidí, že by mohli nejen v době nepříznivého počasí přístřešek ocenit. Zastávky by měly být vybaveny podobnými přístřešky jako je třeba ten na Moravském náměstí. Tam si už dnes mohou lidé přečíst třeba jízdní řády nebo kulturní tipy a dobít telefon, mohlo by tam být třeba i wi-fi připojení,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Dopravní podnik města Brna také hledá dotační možnosti, s jejichž pomocí by bylo možné budování takových zastávek spolufinancovat.