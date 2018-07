Vedoucí Nízkoprahového klubu Likusák získala ocenění za práci s dětmi

Brno, 4. července 2018 – Již 15 let pomáhá Nízkoprahový klub Likusák (dále NK Likusák), neziskové organizace Ratolest Brno, dětem a mladým lidem z brněnských sídlišť, kteří se potýkají s problémy ve svém životě. Vedoucí tohoto klubu – Mgr. Zuzana Šťastná získala prestižní ocenění Osobnost roku 2017 v anketě, kterou každoročně pořádá Česká asociace streetwork (dále ČAS).

Zuzana Šťastná pracuje v Ratolesti Brno již šest let, z toho poslední tři roky jako vedoucí NK Likusák. Za svou téměř 12 letou praxi v sociálních službách v České republice a na Slovensku nasbírala mnoho zkušeností, které každodenně využívá ve své práci, kde odborně pomáhá mladým lidem s jejich problémy. Kromě své práce v NK Likusák je také lektorkou kurzu Základy terénní práce s mládeží, hodnotitelkou kvality nízkoprahových sociálních služeb pro ČAS (kde formou rozvojových auditů pomáhá najít hodnoceným službám jejich vlastní směr a možnost rozvoje), dále je členkou správní rady ČAS a Rady sdružení v Ratolesti Brno.

Své znalosti rozšiřuje také na zahraničních stážích a výjezdech, ze kterých pravidelně přiváží inovace a nové možnosti rozvoje jak pro NK Likusák, tak i pro celou organizaci Ratolest Brno.

Cenu osobnost roku 2017 získala na výroční konferenci České asociace streetwork v Praze. „Bolo to pre mňa prekvapenie a zároveň ma táto cena potešila, tak ako je tomu u každého výhercu. To, čo pociťujem v súvislosti s ocenením, je hlavne zodpovednosť voči oboru a kolegom. To, že vás niekto ocení za dobrú prácu znamená, že sa od vás dobrá práca bude naďalej očakávať tak nejak viac, ako keby ste nikdy žiadne ocenenie nemali. Tiež je to už tretie ocenenie v rámci NK Likusák - som ďalšia v rade po mojich bývalých kolegoch Martinovi Holišovi a Lenke Čuprovej. Myslím, že je to známka kvality našej organizácie a jej prístupu k potenciálu pracovníkov, ktorý sa u nás môže rozvíjať,“ říká Zuzana Šťastná k ocenění.