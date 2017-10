Park ve vnitrobloku Zahradnické a Křídlovické získal významné ocenění

Brno, 11. října 2017 - Park ve vnitrobloku mezi ulicemi Křídlovická-Zahradnická se po kompletní revitalizaci účastnil soutěže Park roku 2017 a získal významné ocenění. O titul Park roku se letos ucházelo rekordních 13 parků. Městská část Brno-střed do soutěže přihlásila největší zelenou plochu na Starém Brně ve vnitrobloku Křídlovická-Zahradnická. Projekt revitalizace navrhla architektka Eva Wagnerová i na základě veřejných projednání s občany.

Komplexní úprava parku, jejíž cena činila 9,3 milionu korun, zahrnovala opravu parkových cest, revitalizaci části travnatých ploch a vybavení novým mobiliářem. Lidem z okolních domů slouží nejen nové lavičky, ale i veřejný gril s posezením a pro udržení dobré kondice fitness prvky pro venkovní sportování. Děti ocenily dráhu na kola či kolečkové brusle, hřiště s umělým povrchem pro míčové hry. Ve vnitrobloku byl zbudován plácek na čím dál oblíbenější pétanque, na vyhrazených místech se mohou pořádat i pikniky v trávě. Ani zvířata nebyla opomenuta. Nacházejí se zde pítka, zimoviště pro ježky i budky pro ptáky. Také na majitele psů, resp. jejich čtyřnohé kamarády, autoři mysleli a poskytli jim chráněný výběh, na základě návrhu z řad občanů dokonce rozdělený do sekcí pro malá a velká plemena a obohacený o prvky agility.

Veliká péče byla věnována zeleni. Spousta stávajících dřevin byla ošetřena, upravena, další stromy, keře i květiny byly vysázeny. Celkem se jednalo o 1500 kusů nové zeleně, což je mimořádný počin. V části parku byl jako reminiscence na bývalé zahrady vysázený malý ovocný sad, zahrnující i některé méně známé druhy ovoce, jako jsou např. mišpule nebo muchovníky.

Nově byl park propojený bezbariérovým vstupem z pedagogické fakulty, aby jej mohli ve chvílích volna využívat i studenti.

Obnovu parku Křídlovická-Zahradnická porota ocenila cenou zakladatele soutěže profesora Jaroslava Machovce, kterou na slavnostním předávání v Olomouci převzala místostarostka MČ Brno-střed Jasna Flamiková. Ocenění bylo uděleno za zapojení místní komunity do plánovacího procesu, respektování historie místa, použití květin a ovocných dřevin. Jak komise zhodnotila - díky příkladnému přístupu investora a projektantky vznikla sousedská sdílená zahrada pohostinně otevřená veřejnosti.

Místostarostka Mgr. Jasna Flamiková k tomuto úspěchu dodává: "Ocenění si velmi vážíme. Navíc se nám potvrdilo, že mluvit s místními dopředu má rozhodně velký smysl. A to nejen proto, že místní jsou největšími znalci místního prostoru a jejich znalosti můžou přispět k tomu, aby se práce neprodražovaly dodatečnými úpravami. Dalším důvodem je to, že názory na to, co by v parku mělo být a jak by měl vypadat, jsou různé a je dobré je dopředu vydiskutovat. Obyvatelé tak vědí, že prvky v parku si nevymyslel „někdo z radnice“, ale že je navrhovali jejich sousedé."

Obnova parku začala být s veřejností projednávána na podzim 2015. V roce 2016 byly dokončeny projekční práce a získáno stavebního povolení. Zároveň MČ Brno-střed získala na obnovu parku dotaci z MMB ve výši 5,45 milionu korun, která doplnila celkovou částku a umožnila celý projekt zrealizovat naráz. Práce začaly na podzim 2016. Veřejnosti byl park slavnostně předán v červnu 2017.