JIC už podeváté hledá nadějné start-upy do dvouměsíčního akcelerátoru

Brno, 1. září 2017 - JIC STARCUBE spouští přihlašování do svého devátého běhu. Týmy s nadějnou technologií nebo produktem se můžou do nejdéle fungující akcelerátoru ve střední Evropě hlásit do 31. října. Šanci mají projekty z celého světa, a to z oblasti hardwaru, kyberbezpečnosti a internetu věcí. Novinkou je kratší a intenzivnější program, nonstop přístup do prototypovací laboratoře i ŠKODA AUTO DigiLab jako nový partner.

Přihlášku můžou podat týmy o alespoň dvou lidech tady. „Chceme oslovit projekty, které čekají na první platící zákazníky. Hýčkají si své nápady někde v pohodlí kolejí nebo je mají jako alternativu pracovní rutiny, věčně se o nich baví jen s kamarády v hospodě a potřebují popostrčit. Naše intenzivní dvouměsíční nalejvárna by měla být momentem, kdy vyjdou se svým projektem konečně ven, ověří ho a vypustí do světa ve smysluplné a rentabilní podobě,“ popisuje cílovou skupinu akcelerátoru manažerka JIC STARCUBE Hana Šudáková.

Program akcelerátoru je celý v angličtině, začíná 15. ledna a trvá dva měsíce. Pokrývá všechna důležitá témata pro akcelerování businessu od vytváření hodnoty přes porozumění zákazníkům až po předávání technologického know od partnerů. Do akcelerátoru projde po výběru JIC a partnerů akcelerátoru maximálně deset týmů. Ty pak dostanou 100 tisíc korun na svůj pobyt v Brně a navíc budget na právní, marketingové i finanční služby. Vybraní absolventi JIC STARCUBE navíc budou moci pokračovat v návazném individuálním šestiměsíčním programu.

Novinkou letočního roku je možnost využít nedávno otevřený FabLab Brno, který nabízí na téměř dvou stovkách metrů čtverečních několik druhů 3D tiskáren, laserovou řezačku, CNC frézku, ale i mechanické nářadí nebo kity a doplňky pro internet věcí, se kterými můžou dávat dohromady prototypy. „Finalisti budou mít do laboratoře po zaškolení přístup nonstop. Naše dílna navíc sídlí přímo na JIC, o dvě patra nad STARCUBE Space, kde se bude odehrávat většina programu akcelerátoru, takže si do ní budou týmy moci odskočit zkontrolovat tisk prototypu třeba o přestávce během workshopu,“ doplňuje FabLab Brno manažer Tomáš Mejzlík. Na vybavení dílny se podílely dva z partnerů akcelerátoru, Honeywell a Y Soft.

Sestava loňských technologických partnerů, kam kromě zmíněných společností patří ještě AVAST, Konica Minolta a Microsoft, je letos rozšířená o ŠKODA AUTO DigiLab. „Naším cílem je vytvořit s globálními hi-tech startupy oboustranně výhodné byznys modely pro spolupráci. Zajímají nás nové nápady v oblasti mobility a konektivity, které mohou obohatit stávající byznys ŠKODA AUTO. Kromě toho chceme spolupracovat i se startupy zaměřenými na kybernetickou bezpečnost, protože právě tato oblast bude do budoucna klíčová nejen pro automobilový průmysl,“ uvádí Jarmila Plachá, vedoucí ŠKODA AUTO DigiLabu.

Kromě vlastní prototypovací dílny má oproti jiným akcelerátorům JIC STARCUBE ještě další výhodu. A to provázání s ekosystémem firem okolo JIC, který tvoří už přes 600 firem. JIC nabízí návazné programy a dlouhodobou podporu, které ročně využívají desítky firem. Oliver Dlouhý z Kiwi.com, který akcelerátor absolvoval v roce 2013 ještě jako Skypicker, předává své zkušenosti z raketového růstu jako expert JIC. Jeden z prvních klientů JIC Y Soft svou dceřinou společností Y Soft Ventures hned několik klientů JIC v minulosti zafinacoval. A GINA Software, absolvent historicky prvního běhu akcelerátoru v roce 2010, prošel v dalších fázích svého vývoje návaznými programy a nadále na JIC sídlí. I s těmito firmami se můžou finalisté JIC STARCUBE setkávat na denní bázi, ať už během akcelerátoru nebo v návazných programech.

Public relations VUTIUM vydává pro studenty středních a vysokých škol technického směru knihy a učebnice VUTIUM nakladatelství Vysokého učení technického v Brně vydává pro studenty středních a vysokých škol technického směru knihy a učebnice. Celý článek...