Rodičovské vouchery: Od července na příspěvek dosáhnou i předškoláci

Brno, 14. června 2024 - V polovině listopadu loňského roku odstartoval projekt Rodičovských voucherů. Od té doby o ně požádaly stovky rodičů. Proto, aby na podporu volnočasových aktivit dosáhlo více dětí, navrhují radní změnit některé parametry. Finální slovo v této věci budou mít zastupitelé, a to na svém jednání 18. června.

„Rodičovské vouchery jsou určeny především rodičům s dětmi, kteří si nemohou dovolit zaplatit kroužky, tábory a jiné volnočasové aktivity. Především u samoživitelek, samoživitelů a nízkopříjmových rodin je o vouchery velký zájem. Z informací od poskytovatelů aktivit pro děti víme, že díky této podpoře se na tábory a do kroužků dostanou děti, jejichž rodiče by si to normálně nemohli dovolit,“ zhodnotil program radní pro oblast participace Petr Bořecký a dodal: „Po půlroce fungování projektu jsme se rozhodli upravit některé parametry, a to i na základě zpětné vazby od rodičů. Na příspěvek od července dosáhne více dětí, především těch v předškolním věku.“

V současné době si rodiče nebo zákonní zástupci skrze portál Brno iD požádali o 2557 voucherů. Každý mohou čerpat až do výše 4000 Kč, a to ve formě kreditů.

„Další změnou je, že jsme zohlednili vícečetné rodiny, kdy se rozhodný příjem, který je 750 tisíc korun za rok, u třetího a dalšího dítěte navyšuje o 200 tisíc za každé dítě. V neposlední řadě na základě požadavků od škol a dalších organizací do vzorové smlouvy doplníme konkrétní výčet aktivit, které jde na vouchery využít,“ upřesnil radní Petr Bořecký.

Aktivity, na které mohou děti s trvalým pobytem v Brně čerpat kredity, jsou jako doposud všechny kroužky, ale také tábory, příměstské tábory, školy v přírodě, lyžařské výcviky, taneční či školní výlety včetně těch do zahraničí.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage