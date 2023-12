Řidiči, pozor! Odtah auta se v Brně od 1. ledna 2024 pořádně prodraží!

Brno, 15. prosince 2023 - Za odtah vozidla v Brně si řidiči připlatí. Nový ceník schválili brněnští radní. Částky, které jsou účtovány provozovatelům vozidel, totiž dlouhodobě neodpovídají výdajům města na odtahy. Zvýšením cen by se snížil schodek mezi příjmy a výdaji města za tuto činnost o 38 procent.

„Aktuální ceny, které byly účtovány provozovatelům vozidel při jejich odtažení v zákonem stanovených případech, byly určeny v roce 2012 a zdaleka neodpovídají aktuálním nákladům. Pro ilustraci, v roce 2022 město uhradilo za odstranění vozidel a související administrativu Brněnským komunikacím 43,7 milionu korun, přičemž vybrané příjmy činily 10,4 milionu korun. Rozdíl ve výši 33 milionů korun tak musí Brno doplatit ze svého rozpočtu. Plánované navýšení cen jednotlivých úkonů by mělo tuto ztrátu snížit. Pokud by se ale příjmy měly rovnat výdajům, muselo by být zdražení mnohem razantnější,“ uvedl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. V letošním roce bylo dosud odtaženo 6 776 vozidel.

Od 1. ledna 2024 tedy budou ceny stanoveny následovně:

zahájený odtah vozidla a zahájený technický úkon: 780 Kč (dříve 400 Kč)

nedokončený odtah vozidla: 1 940 Kč (dříve 1 000 Kč)

dokončený odtah vozidla: 3 500 Kč (dříve 1 800 Kč)

skladování vozidla: 120 Kč za každých započatých 24 hodin (výše zůstává stejná jako doposud)

technický úkon (dočasné umístění vozidla na odtahový vůz a jeho následné vrácení na původní místo po opadnutí důvodů, na základě kterých bylo vozidlo odtaženo): 3 500 Kč (dříve 1 500 Kč)

Ceny platí pro odstraňování vozidel v zákonem stanovaných případech na pozemních komunikacích, které vlastní město Brno. Tyto částky jsou účtovány provozovatelům dotčených vozidel.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage