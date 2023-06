Univerzitní lesy slaví 100 let a lákají na zábavnou hru

Brno, 8. června 2023 - Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) si letos připomíná 100 let od svého vzniku a při té příležitosti symbolicky na Mezinárodní den stromů spustil hru, která je věnovaná dřevinám v lesích Mendelovy univerzity a která i svým názvem odkazuje ke stoletým oslavám.

Lesníci ŠLP Křtiny několik měsíců procházeli porosty po celé ploše podniku a vytipovali více než 150 stromů. Následně podle přísných kritérií vybrali 100 adeptů do hry. „Roli hrálo, jak jsou stromy přístupné, jejich druhová i rozměrová jedinečnost, zda se jedná o stromy obydlené netopýry, zasažené bleskem a tak dále. Každý strom jsme následně označili číslem a zanesli do aplikace,“ popsala přípravu na spuštění hry její autorka Petra Packová.

Kdo se chce do 100pování stromů zapojit, musí se do lesa vydat s mobilním telefonem, v němž má staženou aplikaci Action bound. Jejím prostřednictvím si vystopované stromy ukládá do svého účtu. „Ne každému vyhovuje jít s mobilem do lesa, ale především pro mladší generaci je to dnes již běžné a budeme rádi, pokud se do hry zapojí právě i mladší ročníky a dozví se víc o lesích Mendelovy univerzity, které začínají hned za Brnem,“ vysvětlila Packová.

Pravidla hry jsou jednoduchá. Součástí herního balíčku je mapa, v níž jsou všechny vybrané stromy zaneseny. Za vypátrané stromy soutěžící sbírá body a u některých vybraných stromů může po zodpovězení kvízových otázek získat bonusové body navíc. Kromě toho, že si lidé budou moct každý ze stovky stromů prohlédnout na vlastní oči přímo v lese, tak se jim zároveň u každého zobrazeného stromu v mobilu objeví i zajímavosti, které se k danému druhu dřeviny vážou.

Do vyhledávání vhodných stromů k zařazení do hry se zapojili všichni lesníci ŠLP Křtiny a každý jednotlivý strom následně jela zhlédnout autorka hry. „Vybrali jsme výjimečné stromy, ať už svými rozměry, nad kterými se vám zatají dech, nebo je spousta z nich zajímavá druhově, protože na školním lesním podniku rostou i exotické stromy, např. kryptomerie japonská pocházející, jak název napovídá, z dalekého Japonska nebo liliovník tulipánokvětý původem ze Severní Ameriky,“ přiblížila.

Ti, kdo vystopují všech 100 stromů, budou zařazeni do slosování o dvacet zajímavých cen. Hra končí 31. října 2023.

Zdroj: MENDELU