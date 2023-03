Brněnští vědci opět hledají dobrovolníky pro výzkum přínosů hraní online her

Brno, 8. března 2023 - Vědecké výzkumy hráčů se doposud často soustředily na negativní dopady hraní na zdraví a životy mladých lidí. Tým akademiků z Masarykovy univerzity zahajuje již třetí vlnu dlouhodobého výzkumného projektu Czech Gamers, který k této problematice zaujímá jiný postoj. Zaměřuje se na to, proč lidé hrají online počítačové hry, co u hraní zažívají a co jim to přináší. Nyní znovu hledají dobrovolníky, kteří jsou ochotni odpovědět na tyto zásadní otázky.

Získaná data pomohou vědcům lépe popsat, jaká pozitiva a negativa hraní online počítačových her mohou mít. Tým bude např. zkoumat, jaký mají hráči vztah ke svým herním postavám či jaké benefity jim hraní přineslo do života. Výsledky najdou praktické využití v boji proti stigmatizaci hraní her či při zkvalitňování diagnostiky a léčbě závislostí.

Vědci z INPSY Masarykovy univerzity se pod vedením doc. Lukase Blinky věnují výzkumu volnočasového hraní počítačových her již dlouhodobě. Nyní cílí na dospělé hráče online a multiplayerových her.

„Od roku 2021 sbíráme data pomocí dotazníků a hloubkových rozhovorů. Nyní probíhá třetí a poslední vlna sběru. Díky tomu, že se hráči zapojí i potřetí, budeme moci zhodnotit jejich vztah ke hrám z dlouhodobého hlediska,” uvedl vedoucí výzkumu Lukas Blinka.

Hráči, kteří se chtějí výzkumu účastnit, tak mohou od 27. února učinit prostřednictvím následujícího odkazu na dotazník: https://cutt.ly/CZgamers

Z předešlých výzkumů týmu vyplývá, že stejná doba strávená hraním her může v různých kontextech znamenat neškodnou vášeň i naznačovat závislost. Do hry přitom vstupuje řada faktorů, mezi jinými například míra pozornosti věnovaná ději na obrazovce nebo užívaní psychoaktivních látek. Tendence k závislosti je přitom mnohem méně častá, než by se mohlo z médií zdát. Lukas Blinka ji v běžné populaci odhaduje na desetiny procent.

Přesto, že se má v roce 2023 v diagnostických manuálech objevit nová oficiální diagnóza herní závislosti, odborná veřejnost se neshoduje na tom, do jaké míry je nadměrné hraní problematické. S obavou, že by se mohli dopustit patologizace běžné volnočasové aktivity, vědci sbírají komplexní informace o hráčích.

Zdroj: MUNI