Charitativní bazar BE CHARITY ve Vaňkovce opět přispěje handicapovaným dětem

Brno, 24. listopadu 2022 – Od 24. do 27. listopadu se v Galerii Vaňkovka uskuteční již sedmý ročník charitativního bazaru BE CHARITY. V rámci něj si mohou návštěvníci pořídit řadu módních kusů věhlasných světových značek. Veškerý výtěžek z akce poputuje na rehabilitace a rehabilitační pomůcky vybraným dětem Nadačního fondu Be Charity.

„Letošní ročník charitativního bazaru je již sedmým v pořadí, který ve spolupráci s Barbarou Nesvadbovou a jejím Nadačním fondem Be Charity pořádáme. Jsme velmi pyšní, že se díky zájmu veřejnosti podařilo v předchozích letech přispět na rehabilitace a rehabilitační pomůcky handicapovaných dětí již částkou 960 tisíc korun,“ uvádí Tomáš Knop, ředitel Galerie Vaňkovka.

Lounge zónu bazaru najdou návštěvníci v samotném středu nákupního centra. Budou zde moci pořídit módní kusy známých světových a osobností jako Max Mara, Hugo Boss, Stella McCartney, Ralph Lauren Polo, Tommy Hilfiger a dalších.

V sobotu 26. listopadu v 15 hodin pak proběhne talk show se samotnou zakladatelkou fondu Be Charity Barbarou Nesvadbovou. Pro návštěvníky Tripoli Restaurant budou dále během celého dne připravovat adventní menu Betty Minaříková a Vojta Urban – účastníci top 10 letošní řady soutěže MasterChef. Podstatná část z prodeje pokrmů půjde opět na pomoc handicapovaným dětem.