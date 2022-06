Poznejte nejmladší i nejstarší kostel v Brně

Brno, 7. června 2022 - Brněnskou sakrální historii i současnost představuje projekt Brno a jeho chrámy, pořádaný TIC BRNO ve spolupráci s Biskupstvím brněnským, křesťanskými farnostmi v Brně, Židovskou obcí Brno a brněnskou pobočkou Židovského muzea v Praze. Jeho součástí jsou komentované prohlídky a přednášky týkající se brněnských chrámů i významných osobností spojených s církví, a také možnost navštívit hned 7 brněnských kostelů. Letošní ročník odstartuje 16. června zahajovací koncert.

„V Brně se vždy setkávalo více kultur i náboženství. Multikulturalita je součástí identity Brna. Chceme s tím seznámit návštěvníky a obohatit je o další náhled na historii i současnost Brna,” říká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. „Letos vás srdečně zveme na zahajovací koncert s Horňáckou muzikou Petra Mičky, který se uskuteční 16. června v rajské zahradě Augustiniánského opatství na Mendelově náměstí. Zároveň se budete moci se vstupenkou na koncert podívat také do Muzea starobrněnského opatství, kde nově visí vzácný originál Rubensova obrazu Svatý Augustin,” zve Janulíková.

Od 15. června do 15. září se od úterka do soboty můžete podívat do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kostela sv. Tomáše (oba 13.30–17.30), kostela J. A. Komenského a kostela sv. Michala (oba 14.00–18.00). Takřka celodenně návštěvníky uvítá minoritský kostel sv. Janů s Loretou. Své brány otevřou i dvě speciální místa – nejmladší brněnský kostel, bl. Marie Restituty na Lesné (soboty od 14.00–17.00), a naopak nejstarší funkční kostel v Brně – sv. Jiljí v Komárově (soboty a neděle).

Součástí projektu jsou také komentované procházky s průvodcem. Na zcela nové trase, vhodné i pro rodiče s dětmi, se vydáme Po stopách brněnské židovské komunity. Zjistíme, jak vypadalo středověké ghetto, kde stávaly někdejší velké synagogy a proč vlastně v Brně nemáme historické židovské památky. S dalšími procházkami se zaměříme na historii českobratrské církve v Brně, nenápadný kostelík sv. Rodiny na Grohově, věže brněnské katedrály a hned několik prohlídek nám představí kapucínský klášter a hrobku. Nejen pro rodiny s dětmi jsou připraveny pracovní listy, se kterými si mohou samy projít jednotlivé kostely v Brně a seznámit se zábavnou formou s jejich zajímavostmi.

Projektu udělili záštitu JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna, a Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Tematické prohlídky jsou zdarma, ale z kapacitních důvodů je třeba si je rezervovat předem. Učinit tak můžete v infocentrech TIC BRNO nebo online. Najdete tam data a časy konání včetně míst srazů. A když už tam budete, nezapomeňte si vzít průvodce a pracovní listy.