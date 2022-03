V botanické zahradě rozkvetly orchideje

Brno, 28. února 2022 - Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně letos chystá čtyři speciální výstavy. První z nich se bude týkat kosatců a začne 20. května. Už nyní ale mohou návštěvníci obdivovat ve sklenících orchideje, které rozkvetly do nebývalé krásy.

„Nebýt covidu, chystali bychom samostatnou výstavu orchidejí, která obvykle začínala právě koncem února. Orchideje se ale naštěstí nedívají na zprávy a tak jich opět vykvetl celý skleník. V tomto období kvetou převážně kříženci rodu Phalaenopsis, ale také různé botanické druhy," uvedl vedoucí botanické zahrady a arboreta MENDELU Michal Pavlík. Přestože speciální výstava k orchidejím v zimním termínu letos ještě nebude, veřejně přístupné prostory skleníků jsou vyšperkovány kvetoucími rostlinami, takže si je procházející návštěvník užije už nyní v plné kráse.

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně je oázou klidu v centru Brna. Návštěvníci se mohou těšit na květnovou výstavu kosatců Iris 2022 (20.-30. 5.), která je každoročně vyvrcholením jarní sezóny. V červenci to bude Letní víkend (30.-31. 7.), který kromě letních květů přinese procházky s průvodcem a doplňkový program. Podzimní Babí léto (16.9.-2.10.) návštěvníky překvapí létajícími tropickými motýly. „A pokud situace dovolí, na programu je i listopadový víkend Kvetoucích orchidejí od 12. do 14. listopadu," uvedl Pavlík.

Botanická zahrada a arboretum je výukové a účelové zařízení Mendelovy Univerzity v Brně, které bylo založeno profesorem Bayerem v roce 1938 na ploše 2 ha. K rozšíření plochy areálu došlo v roce 1967 na stávajících 11 hektarů. Areál je rozčleněn do pěti tematických částí. Sbírky arboreta zahrnují na 4 000 taxonů orchidejí, 300 taxonů tillandsií, 2 000 trvalek, 350 kultivarů velkokvětých kosatců, 500 skalniček a 4 000 taxonů dřevin.

Ročně do botanické zahrady zavítalo před covidem průměrně 6000 až 7000 lidí. Pandemiie ale čísly zamávala směrem dolů. V roce 2020 to bylo pouhých 900 návštěvníků, loni už 4000. „Těšíme se konečně na to, že se počty návštěvníků vrátí do normálu a Brňané i lidé ze širšího okolí naši zahradu znovu začnou objevovat," dodal Pavlík.

Zdroj a foto: MENDELU