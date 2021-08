Den Brna opět připomene vítězství nad Švédy v roce 1645

Brno, 10. srpna 2021 - Po tři srpnové dny bude Brno oslavovat významné události roku 1645. Tradiční akce Den Brna připomíná úspěšnou obranu města před Švédy. Její program sleduje historickou linku těchto událostí i jejich duchovní rozměr. Akce se uskuteční od 13. do 15. srpna 2021 a TIC BRNO ji spolupořádá s Biskupstvím brněnským a Společností 1645.

Odražení švédského vojska zásadně ovlivnilo další osud moravského města, které se následně ustanovilo zemským centrem. Z této doby pochází několik legend, z nichž např. ta o poledni odbitém o hodinu dřív se promítá i do brněnské současnosti. Pověst praví, že generál Torstenson se zavázal dobýt daného dne město do pravého poledne a když se obránci dostali do úzkých, nechali zvony znít už v jedenáct. Torstenson dodržel závazek a rozkázal ústup. Petrov dodnes bije poledne v jedenáct hodin a i kultovní skleněné kuličky vypadávají z černého časostroje na náměstí Svobody přesně v 11.00.

V sobotu 14. 8. budou padat speciální kuličky Dne Brna, a to každou hodinu od 11 do 23 hodin. „V loňském roce jsme odhalili novou sochu pátera Martina Středy, která slavné období připomíná celoročně. Tento jezuita sehrál při obraně jednu z klíčových rolí. Jsem ráda, že se letos do programu mohla vrátit i oblíbená bitva, která historické události přiblíží návštěvníkům,” říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V pátek vzpomeneme na švédského velitele - oblíbené prohlídky Labyrintu pod Zelným trhem oživí představení Černá koule generála Torstensona. Účastníci se zde stanou svědky tajemného obřadu, při němž vznikne čarovná černá koule, která jediná dle pověsti mohla usmrtit švédského vojevůdce.

Sobota bude patřit historii a vojenství a vyvrcholí právě historickou bitvou. Dopoledne projde městem vojenský průvod, zakončený položením připomínkového věnce na hrob městského velitele obrany Raduita de Souches v kostele sv. Jakuba. „Odpoledne čeká na Kraví hoře diváky jezdecká show, sokolníci, historická módní přehlídka a mnohé další. Největším lákadlem je pak rekonstrukce bitvy o Brno, která se po roční pauze bude moci znovu konat,” popisuje Ondřej Anton ze Společnosti 1645.

„V neděli v katedrále sv. Petra a Pavla bude slavena pontifikátní bohoslužba a v zahradách pod Petrovem zazní koncert. Navštívit můžete taky komentovanou prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie a sochy pátera Martina Středy,” doplňuje program duchovní linky Martina Jandlová, tisková mluvčí Biskupství brněnského.

Pátek 13. 8. 2021

18:00 Černá koule generála Torstensona, Labyrint pod Zelným trhem

Sobota 14. 8.2021

10:20 Pochod vojenských jednotek městem

11:00 Pietní akt v chrámu sv. Jakuba

13:30 Historické odpoledne na Kraví hoře – jízdní sokolníci, jezdecká show a další

16:15 Bitva na svahu Kraví hory – vojenská ukázka z doby obléhání Brna Švédy

Neděle 15. 8. 2021

10:30 Pontifikátní bohoslužba v katedrále sv. Petra a Pavla na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna, hlavní celebrant biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

15:00 Komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) a sochy pátera Martina Středy, SJ

17:00 Koncert v zahradách pod Petrovem

Foto: archiv TIC BRNO