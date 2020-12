Lipka pomáhá dětskému domovu ve Vranově, ten má kritický nedostatek personálu

Brno, 24. prosince 2020 – S kritickým nedostatkem personálu se právě teď potýká dětský domov ve Vranově u Brna. Zkušení pedagogové z Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání mu proto začali pomáhat s péčí o děti. Ty nový program baví a jsou za něj vděčné.

Z důvodu vládních nařízení teď Lipka nemůže učit, a tak posílá své pedagogy tam, kde jsou zapotřebí. Dětský domov Vranov u Brna zaměstnává šest vychovatelů. Pět z nich je ale v tuto chvíli na neschopence. V domově proto vypomáhají každý den dva až tři lektoři z Lipky.

„Míra ochoty dětí poprat se je tady v domově sice vyšší než na kroužcích a táborech, které běžně Lipka pořádá, ale dá se to zvládnout,“ říká jeden z pedagogů Martin Šrom. „Narážíme tady i na děti, které jsou velmi nápomocné, jen jsme se prostě museli připravit na to, že zalíbit se všem nemůžeme.“

Od 16. prosince se tak lektoři starají o20 dětí ve věku od 3 do 18 let. Chodí s nimi na zahradu a do lesa, který je hned za domovem, a tvoří výrobky z přírodních materiálů, naposledy třeba svíčky a ozdoby ze včelího vosku, které si děti pověsily na vánoční strom.

„Za každý neobvyklý program jsou velmi vděčné. Plánujeme s nimi poznávat stopy zvěře. Uvnitř pak ještě budeme tvořit z vlny, zkoumat život brouků a péct vánočky,“ vyjmenovává pedagog.

Lektoři z Lipky budou domovu vypomáhat neplánovaně i mezi svátky, pravděpodobně až do 3. ledna. „Děkuji pedagogům za pomoc při zajištění péče o děti. Děti ocenily nabízené aktivity, užily si příjemně předvánoční čas a rychleji jim ubíhaly jindy tak dlouhé dny čekání na nadílku od Ježíška,“ dodává Ilona Jabůrková z Dětského domova Vranov.

