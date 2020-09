Kraj přispěje Fakultní nemocnici Brno na provoz mobilního covidového busu

Brno, 23. září 2020 – Darem ve výši až 596 tisíc korun Jihomoravský kraj přispěje Fakultní nemocnici Brno - částkou ve výši 4 000 korun denně tak bude nejdéle do 30. dubna 2021 podporovat provoz tamního odběrového covidového busu na testování onemocnění COVID-19.

Fakultní nemocnice Brno se bude spolupodílet na zbývající části provozních výdajů včetně výdajů personálních, a to za finanční podpory státu. S podobou a fungováním odběrového minibusu seznámili představitelé FN Brno a Jihomoravského kraje v areálu nemocnice 21. září 2020.

„Fakultní nemocnice Brno bude od 1. října provozovat mobilní odběrový elektro minibus na testování onemocnění COVID-19 na území Jihomoravského kraje minimálně pět kalendářních dnů týdně v předpokládaném rozsahu osm hodin denně. Testování bude probíhat na konkrétních odběrných místech, určených na základě dohody s Jihomoravským krajem, a to zejména na základě aktuální epidemiologické situace v jednotlivých částech regionu. Primárně chceme, aby se kapacity fakultních a krajských nemocnice pro testování zaměřily na osoby indikované krajskou hygienickou stanicí a praktickými lékaři. Samoplátce chceme směřovat do soukromých laboratoří, které mají dostatečné kapacity. Věřím, že to veřejnost pochopí,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Jak dodal, rozhodnutí o daru vycházelo ze zářijového jednání bezpečnostní rady kraje, která řešila problematiku těchto odběrů na testování zejména s ohledem na očekávanou podzimní vlnu respiračních onemocnění. Mobilní odběrový minibus přispěje k efektivnějšímu zvládání stávající pandemie koronaviru. Příspěvek na provoz mobilního odběrového minibusu FN Brno schválili zastupitelé Jihomoravského kraje na svém zasedání 17. září 2020.