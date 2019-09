Antické dny umožní vyzkoušet si staré olympijské disciplíny na vlastní kůži

Brno, 27. září 2019 – Ojedinělou příležitost vrátit se v čase do starověkého Řecka nabídne návštěvníkům a milovníkům sportu akce s názvem Antické dny, kterou od pátku 27. do neděle 29. září organizuje Masarykova univerzita (MU), Antická společnost a Česká olympijská akademie.

Program pro žáky základních a středních škol i zájemce z řad široké veřejnosti obsahuje antické disciplíny s replikami původního náčiní i možnost porovnat svoji výkonnost s řeckými bojovníky. Organizátoři budou pod vedením Jiřího Kouřila (na snímku) ukazovat repliky antických zbraní a jejich použití.

„Naším cílem je oživit antiku a předvést dnes známé sporty v jejich původní podobě. Ukážeme tak disciplíny staré přes 2 500 let. Diváci i soutěžící mají jedinečnou možnost vidět a přímo si vyzkoušet to, co vytvořila kolébka naší civilizace,“ uvedl Jiří Kouřil, který působí jako doktorand na Ústavu klasických studií Filozofické fakulty MU. Propojuje tím svoji vášeň pro antickou historii a sport, kterou rozvíjí už odmala. Na Peloponéské univerzitě v Řecku díky ní absolvoval i speciální obor orientovaný na olympismus a organizací akcí s olympijskou tematikou.

Víkendové Antické dny budou obnášet páteční program pro žáky základních a středních škol a sobotní a nedělní program pro zájemce od 18 let. Dorazit na ně může kdokoliv. Na menším atletickém hřišti za bývalým lužáneckým fotbalovým stadionem (Drobného 814/1) se bude v sobotu soutěžit v disciplínách pro jednotlivce i ve staroindické týmové hře s názvem Kabbadi. Chystají se také ukázky antických vojenských technik a replik dobových zbraní, například makedonských sarís (kopí), štítů, mečů a luků.

Zájemci si budou moct vyzkoušet antický pětiboj s disciplínami dromos (běh na 192 metrů), diskos (hod diskem), akon (hod oštěpem na terč), halma (skok do dálky) a palé (zápas), nebo jednotlivé disciplíny zvlášť. K vidění bude i glima, vikingský zápas, nebo hoplítodromos – běh se štítem na 384 metrů. V kabbadi budou soutěžit pětičlenné týmy, přičemž podmínkou je, aby v něm byla alespoň jedna žena. Také občerstvení na místě bude stylové. Organizátoři chystají dobové jídlo a víno a také budou vařit kaši římských gladiátorů nebo spartskou polévku z krve a vývaru z prasečích nohou.

Nedělní program je vyhrazen soutěži v antickém vojenském pochodu s názvem Stathmos. Účastníci budou mít dvanáct hodin na to, aby ušli na předem vytyčené trase po Brně co nejvíce kilometrů. Ztěžovat jim to ale bude závaží – ženy by na sobě měly mít deset kilogramů, muži dvacet. „Závaží by mělo imitovat tíhu vybavení, které s sebou vojáci nosili. Podle toho, kolik kilometrů nakonec účastníci zvládnou, se budou moct porovnat s jednotlivými kategoriemi vojáků. Na vyrovnání antického je potřeba ujít asi 70 kilometrů,“ doplnil Kouřil.

Zdroj a foto: MUNI