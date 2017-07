Tržnice na Zelném trhu slavnostně otevřela

Brno, 17. červenece 2017 – Zrekonstruovaná městská tržnice na Zelném trhu dnes otevřela. Rekonstrukce pozdně funkcionalistické budovy nebyla jednoduchá, v průběhu stavebních úprav se například objevily problémy se statikou. Autorem architektonického projektu rekonstrukce je Michal Palaščák. Tržnice Brno nabídne svým návštěvníkům jako první v České republice služby, které možná znají ze zahraničí, u nás však dosud chyběly.



„Jde o unikátní koncept založený na trhovém prodeji masa, uzenin, sýrů, pečiva, vajec, koření, bylinek a dalšího zboží, které z hygienických důvodů není dost dobře možné prodávat na tržišti pod otevřeným nebem. Tržnice Brno tak doplní nabídku ovoce a zeleniny na Zelném trhu a vytvoří z tohoto náměstí jednu velkou nákupní zónu potravin, kde si Brňané mohou v centru nakoupit všechny potřebné čerstvé potraviny,“ představil koncepci fungování Pavel Bartošek, provozovatel Tržnice Brno.

Vedle prodejců potravin v tržnici zahajují provoz i bistra, v nichž si návštěvníci mohou koupit jídlo s sebou, nebo se k němu posadit přímo v prostorách tržnice a kochat se výhledem na Zelný trh či na Radniční náměstí Staré radnice. Své si zde najdou příznivci masových pochoutek, těstovin i vegetariánských a dokonce RAW dobrot.

Každé patro má svůj vlastní koncept. V přízemní pasáži se nachází Matějovo pekařství, Jazzová kavárna Podobrazy a dětský koutek. V něm se o děti postarají proškolení animátoři. Rodiče se zatím mohou nerušeně věnovat nákupu.

V prvním patře zákazníci najdou základní potraviny a bistra, zatímco druhé patro je věnované doplňkovému a „zážitkovému“ zboží, které se hodí i jako originální dárek. Navíc v obou patrech může prodávat až 15 denních prodejců s nejrůznějšími produkty. Tržnice jedná ještě s dalšími dlouhodobými nájemci, zbytek stálých prodejních míst se bude postupně zaplňovat.

V nejvyšším třetím patře vyroste coworkingové centrum, které se vpodvečer bude měnit na tematický bar.

„Jedním z velkých lákadel tržnice je i vyhlídková terasa, na které se můžete vyfotit se svými kamarády nebo třeba s věží Staré radnice,“ doplnil Honza Šmikmátor, tiskový mluvčí Tržnice Brno.

Tržnice Brno se od dnešního dne oficiálně nachází ve stavu zkušebního provozu. „Musíme otestovat veškeré zapojené technologie a celý provoz budovy sladit. Máme na to čas do konce prázdnin. Stanovili jsme si už termín opravdu velkého a slavnostního otevření tržnice, a to 13. září,“ prozradil Bartošek.

Autor fotografie: Tomáš Hájek

