Dopravní podnik renovuje historické tramvaje

Brno, 5. dubna 2017 - Dva dopravácké klenoty, které jistě potěší nejen ty dříve narozené, brzy rozšíří sbírku retrovozů brněnského dopravního podniku. Půjde o vlečný vůz č. 215 vyrobený v Ringhofferových závodech v roce 1926 a tramvaj T2 přezdívanou „Sputnik" z roku 1959. Oba vozy nyní prochází proměnou v ústředních dílnách DPMB a brzy se na koleje vrátí ve stejné podobě jako v letech, kdy brázdily běžně ulicemi města.

„V roce 2019 si budeme připomínat 150 let MHD v Brně. Tyto vozy neodmyslitelně do historie brněnské dopravy patří. Opravujeme je, ale hlavně z toho důvodu, aby sloužily jako připomínka, a to nejen dnešní generaci. Navíc se jedná o technicky zajímavé stroje," uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Dělníci a technici v ústředních dílnách DPMB nyní vrací vozům jejich staronovou podobu. Před zahájením prací proto bylo nutné prostudovat hlavně archivní materiály, ale i vyzpovídat pamětníky a dlouholeté zaměstnance podniku, až poté bylo možné začít s prací. „U vlečného vozu byla během opravy odstraněna veškerá dřevěná výbava. Nová byla vyrobena ve stolařské dílně dopravního podniku. Dřevěné součásti jako je podlaha, lavice cestujících, stěny a strop pak byly vestavěny do opravené karoserie," vyjmenoval Jiří Černý z technického odboru DPMB, který má obnovu starých vozů na starosti. Vyměněny byly i brzdové kotouče. K nerozeznání od původního je lak a osvětlení. Stejně náročné jsou i práce na tramvaji T2, jejíž vzhled musí odpovídat počátku 70. let minulého století.

O unikátnosti vozů vypovídá jejich historie. „Vlečný vůz sloužil v provozu s cestujícími až do roku 1969, kdy se už jako historický po opravě v podnikových dílnách účastnil oslav 100 let MHD v Brně," prozradil Černý. To tramvaje T2, které si vysloužily přezdívku „Sputnik", jezdily brněnskými ulicemi mnohem déle. „Náš retro vůz 1435 pochází z dodávky 94 kusů vozů z let 1958 – 1962. V provozu s cestujícími jezdil do roku 1990. Následně sloužil jako služební tramvaj, a to až do roku 2009 ve vozovně Pisárky zejména k odtahům vadných tramvají z trati. V letech 2009 – 2015 byl útulnou pro pracovníky vozovny na příjezdové koleji," popsal Černý.

Foto: Jiří Černý, DPMB