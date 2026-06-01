Novinky brněnských vinoték – červen 2026

Brno, 3. června 2026 – Červnová nabídka brněnských vinoték láká na nadcházející léto. Pulty zaplavily osvěžující moravské bublinky a šťavnatá VOC vína ideální pro horké dny. Náročnější milovníky vína potěší komplexní tuzemské oranžové víno nebo prestižní italská Franciacorta z Lombardie.

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 Novinky brněnských vinoték – červen 2026 

 

Tramín červený PONTIC 2024 oranžové víno nefiltrované 2024 - Vinařství Baláž

Tramín červený PONTIC 2024 oranžové víno, nefiltrované, suché

Vinařství Baláž
Morava, Mikulovská, Dolní Dunajovice, Zimní vrch
384 Kč (LIV)

Oranžové víno s 1,0 g/l zbytkového cukru, 4,9 g/l kyselin a 14,5 % alkoholu. Pět týdnů leželo na slupkách, během této doby spontánně prokvasilo, zbarvilo se do krásné sytě jantarové barvy a nabralo na struktuře díky tříslovinám ze slupek. Následně si odpočinulo 10 měsíců v malém dubovém sudu a bez filtrace, s minimem síry bylo ručně naláhvováno. Doporučujeme k BBQ úpravám bílých i růžových mas, k pikantním pokrmům asijské kuchyně a měkkým i tvrdým aromatickým sýrům.

  • Premium Gold – Prague Wine Trophy 2025 (Praha)

LAHOFER Frizzante 2025 moravské zemské víno polosuché - Vinařství LAHOFER

LAHOFER Frizzante 2025 moravské zemské víno, polosuché

Vinařství LAHOFER
Morava
139 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD)

Perlivé víno z odrůdy Muškát žlutý. Z mohutného, extraktivního vína se díky přidáním CO2 stalo osvěžující lehké pití, které ve vůni okouzlí mocnými medově limetkovými tóny připomínající například fialky. Plná, dlouhotrvající a jemně kořenitá chuť se nese na citrusové a elegantní vlně šťavnatých pomerančové kůry. Alkohol 9,5 %.

Bublinky perlivé víno 2024 moravské zemské víno polosuché - VÍNO BLATEL

Bublinky perlivé víno 2024 moravské zemské víno, polosuché

VÍNO BLATEL
Morava, Slovácká, Blatnice pod Svatým Antonínkem
111 Kč (LGB)

Cuvée odrůd Müller Thurgau a Solaris, které jsou velmi příjemně sladěny a vzájemně se jejich aromatický profil doplňuje a dává vínu příjemnou eleganci a harmonii. Zaujme svou svěží ovocnou vůní a šťavnatou, osvěžující chutí, kdy je krásně v harmonii nasládlost vína (zbytkový cukr 8,3 g/l) a příjemná kyselinka (4,8 g/l), která přímo vybízí k letnímu popíjení. Alkohol 12 %. Je skvělé jako aperitiv, k lehkým pokrmům nebo jen tak pro radost. Ideální společník pro chvíle pohody s přáteli u sklenky svěžích bublinek.

LAHOFER Frizzante Rosé 2025 moravské zemské víno polosladké - Vinařství LAHOFER

LAHOFER Frizzante Rosé 2025 moravské zemské víno, polosladké

Vinařství LAHOFER
Morava
139 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD)

Jemně perlivé víno z odrůdy Zweigeltrebe nejen pro letní sezonu svou barvou připomíná dužinu růžového grepu, vůní jahodovo-malinový sorbet. Chuť je šťavnatá, s tóny zahradních a lesních jahod. Vyšší zbytkový cukr vyvažuje výrazná kyselinka, přídavek CO2 dodává vínu na svěžesti. Alkohol 9,5 %.

Sauvignon 2025 VOC Znojmo suché - Znovín Znojmo

Sauvignon 2025 VOC Znojmo, suché

Znovín Znojmo
Morava, Znojemská, Dobelice, Kokusové hory
180 Kč (VSL)

Odrůdový Sauvignon je charakteristický svým bohatým ovocným profilem. V aromatice dominuje klasický projev černého rybízu, angreštu a čerstvě posekané trávy. Chuť je svěží, lehce nasládlá a bohatá. Objevíte širokou škálu tropických tónu jako mango, kompotovaný ananas nebo limetka. Výborně se bude hodit k ovocným salátům, svěžím dezertům a k asijské kuchyni. Je vhodný na archivaci.

Veltlínské zelené 2025 VOC Znojmo suché - Znovín Znojmo

Veltlínské zelené 2025 VOC Znojmo, suché

Znovín Znojmo
Morava, Znojemská, Dobelice, Kokusové hory
180 Kč (VSL)

Veltlínské zelené z ročníku 2025, které vyzrálo na Kokusových horách, je typickým zástupcem své odrůdy – ve vůni dominuje bílý pepř a květinové tóny, které připomínají rozkvetlou jarní louku. V ústech vás potěší svěžest a výrazný ovocný projev. Hledejte broskve, zelené jablka nebo máslové hrušky. Skvěle doprovodí lehké úpravy ryb nebo kuřecí speciality. Díky svému charakteru má vynikající předpoklady k archivaci.

Ryzlink vlašský 2025 pozdní sběr suché - Vinařství LAHOFER

Ryzlink vlašský 2025 pozdní sběr, suché

Vinařství LAHOFER
Morava, Znojemská, Dyjákovice, Vinohrady
190 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD)

Ve vůni zlatavě zelenkavého vína se mísí aroma slaměnek a lučních květů s jemnými tóny letního ovoce. V ústech vynikne typicky vlašákový ovocnější projev podkreslený šťavnatou kyselinkou. Dlouhotrvající závěr charakterizuje jemná mineralita se stopou bylinek. Alkohol 12,0 %, zbytkový cukr 4,2 g/l, kyseliny 6,4 g/l.

Ryzlink rýnský 2025 VOC Znojmo suché - Znovín Znojmo

Ryzlink rýnský 2025 VOC Znojmo, suché

Znovín Znojmo
Morava, Znojemská, Strachotice, Dívčí vrch
180 Kč (VSL)

Ušlechtilý charakter pocítíte již při prvním přivonění, kdy se rozvine vůně lipového medu a zralých meruněk. V ústech je víno bohaté a dokonale vybalancované. Potěší vás širokou škálou tónů zralého peckového ovoce v čele s broskvemi, nektarinkami nebo kompotovaným rynglemi. Dlouhá dochuť a svěží kyselinka podtrhují jeho výjimečnost. Doporučujeme ke krémovým omáčkám nebo těstovinám. Má vynikající potenciál k archivaci.

Noria 2024 pozdní sběr polosuché - Vinařství Bukovský

Noria 2024 pozdní sběr, polosuché

Vinařství Bukovský
Morava, Velkopavlovická, Kobylí, Dvořanky
270 Kč (VVB)

Elegantní polosuché víno s vůní citrusové kůry, horkého vosku a nádechem lanýžů. V ústech vás zaplaví hřejivá vlna tropického ovoce a květového medu s dozvukem kandovaných mandarinek. Bohaté, harmonické a nezapomenutelné. Alkohol 13,0 %, zbytkový cukr 11,2 g/l, kyseliny 6,2 g/l.

Tramín červený 2025 výběr z hroznů polosladké - Vinařství LAHOFER

Tramín červený 2025 výběr z hroznů, polosladké

Vinařství LAHOFER
Morava, Znojemská, Dyjákovice, Vinohrady
220 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD)

Víno jiskřivě zlatavé barvy s jemnou květinovou vůní, v níž vedle tradiční růže ucítíte i tóny kosatců a šeříku. Nasládlá chuť se stopami medu a medových pláství je plná a intenzivní, lehce kořenitá a ve spojení se šťavnatou kyselinkou harmonická a svěží. Extraktivní víno s dlouhým závěrem. Alkohol 11,5 %, zbytkový cukr 38,5 g/l, kyseliny 6,3 g/l.

Alibernet barrique 2022 pozdní sběr suché - Štěpán Maňák

Alibernet barrique 2022 pozdní sběr, suché

Štěpán Maňák
Morava, Mikulovská, Novosedly, Slunečná
339 Kč (KRA, NCK, VYC)

Červené víno s 13 % alkoholu, 0,9 g/l zbytkového cukru a 6,3 g/l kyselin. Špičkové víno s bohatou strukturou a dlouhou dochutí. Zrálo v barikových sudech, což mu dodává sametovou hebkost a jemné tóny dřeva. Vyniká dokonalou rovnováhou mezi ovocnou aromatikou a elegantním projevem taninů. Chuťově plné suché červené víno doporučujeme ke grilovanému červenému masu.

  • Zlatá medaile – Salon vín České republiky 2025 (Valtice)
  • Zlatá medaile – GRAND PRIX VINEX 2024 (Valtice)
  • Zlatá medaile – Prague Wine Trophy 2025 (Praha)

Sempiterre Extra Brut Franciacorta DOCG - I Barisèi

Sempiterre Extra Brut Franciacorta DOCG

I Barisèi
Itálie, Lombardia
989 Kč (BOR)

Bílá šumivá Franciacorta Sempiterre z vinařství I Barisèi. Vyrobené z odrůdy Chardonnay 90 % a Pinot Nero 10 %. Druhotné kvašení probíhá přímo v lahvi tradiční metodou a zraje na kalech minimálně 24 měsíců. Světle slámově žlutá barva, ve vůni čisté tóny jablka, čerstvých mandlí, citronu z Amalfi a máty. Svěží, suchá a harmonická chuť s náznakem limetky, příjemnou slanou mineralitou, středním tělem a dobrou perzistencí. Velmi dobře pitelné víno s elegantním závěrem. Skvěle se hodí jako aperitiv, ale zvládne doprovodit i výraznější gastronomii. Výborně ladí zejména se sladkovodními rybami, mořskými plody, lehkými předkrmy nebo jemným sýrem.

Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.

Přehled vinoték – červen 2026

BOR – Borgo Shop
KRA – Kratochvílovci
LGB – La Gurmán Boutique
LIV – Livino
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha
VGA – Vinná Galerie
VSL – Vinotéka Slatina
VUD – Vinárnička u Divadla
VVB – Vinotéka Vinařství Bukovský
VYC – Vychutnávej

Více v: Přehled brněnských vinoték

 

Vinařské akce v Brně – červen

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