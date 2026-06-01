Novinky brněnských vinoték – červen 2026
Brno, 3. června 2026 – Červnová nabídka brněnských vinoték láká na nadcházející léto. Pulty zaplavily osvěžující moravské bublinky a šťavnatá VOC vína ideální pro horké dny. Náročnější milovníky vína potěší komplexní tuzemské oranžové víno nebo prestižní italská Franciacorta z Lombardie.
Novinky brněnských vinoték – červen 2026
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Tramín červený PONTIC 2024 oranžové víno, nefiltrované, suché
Vinařství Baláž
Oranžové víno s 1,0 g/l zbytkového cukru, 4,9 g/l kyselin a 14,5 % alkoholu. Pět týdnů leželo na slupkách, během této doby spontánně prokvasilo, zbarvilo se do krásné sytě jantarové barvy a nabralo na struktuře díky tříslovinám ze slupek. Následně si odpočinulo 10 měsíců v malém dubovém sudu a bez filtrace, s minimem síry bylo ručně naláhvováno. Doporučujeme k BBQ úpravám bílých i růžových mas, k pikantním pokrmům asijské kuchyně a měkkým i tvrdým aromatickým sýrům.
LAHOFER Frizzante 2025 moravské zemské víno, polosuché
Vinařství LAHOFER
Perlivé víno z odrůdy Muškát žlutý. Z mohutného, extraktivního vína se díky přidáním CO2 stalo osvěžující lehké pití, které ve vůni okouzlí mocnými medově limetkovými tóny připomínající například fialky. Plná, dlouhotrvající a jemně kořenitá chuť se nese na citrusové a elegantní vlně šťavnatých pomerančové kůry. Alkohol 9,5 %.
Bublinky perlivé víno 2024 moravské zemské víno, polosuché
VÍNO BLATEL
Cuvée odrůd Müller Thurgau a Solaris, které jsou velmi příjemně sladěny a vzájemně se jejich aromatický profil doplňuje a dává vínu příjemnou eleganci a harmonii. Zaujme svou svěží ovocnou vůní a šťavnatou, osvěžující chutí, kdy je krásně v harmonii nasládlost vína (zbytkový cukr 8,3 g/l) a příjemná kyselinka (4,8 g/l), která přímo vybízí k letnímu popíjení. Alkohol 12 %. Je skvělé jako aperitiv, k lehkým pokrmům nebo jen tak pro radost. Ideální společník pro chvíle pohody s přáteli u sklenky svěžích bublinek.
LAHOFER Frizzante Rosé 2025 moravské zemské víno, polosladké
Vinařství LAHOFER
Jemně perlivé víno z odrůdy Zweigeltrebe nejen pro letní sezonu svou barvou připomíná dužinu růžového grepu, vůní jahodovo-malinový sorbet. Chuť je šťavnatá, s tóny zahradních a lesních jahod. Vyšší zbytkový cukr vyvažuje výrazná kyselinka, přídavek CO2 dodává vínu na svěžesti. Alkohol 9,5 %.
Sauvignon 2025 VOC Znojmo, suché
Znovín Znojmo
Odrůdový Sauvignon je charakteristický svým bohatým ovocným profilem. V aromatice dominuje klasický projev černého rybízu, angreštu a čerstvě posekané trávy. Chuť je svěží, lehce nasládlá a bohatá. Objevíte širokou škálu tropických tónu jako mango, kompotovaný ananas nebo limetka. Výborně se bude hodit k ovocným salátům, svěžím dezertům a k asijské kuchyni. Je vhodný na archivaci.
Veltlínské zelené 2025 VOC Znojmo, suché
Znovín Znojmo
Veltlínské zelené z ročníku 2025, které vyzrálo na Kokusových horách, je typickým zástupcem své odrůdy – ve vůni dominuje bílý pepř a květinové tóny, které připomínají rozkvetlou jarní louku. V ústech vás potěší svěžest a výrazný ovocný projev. Hledejte broskve, zelené jablka nebo máslové hrušky. Skvěle doprovodí lehké úpravy ryb nebo kuřecí speciality. Díky svému charakteru má vynikající předpoklady k archivaci.
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Ryzlink vlašský 2025 pozdní sběr, suché
Vinařství LAHOFER
Ve vůni zlatavě zelenkavého vína se mísí aroma slaměnek a lučních květů s jemnými tóny letního ovoce. V ústech vynikne typicky vlašákový ovocnější projev podkreslený šťavnatou kyselinkou. Dlouhotrvající závěr charakterizuje jemná mineralita se stopou bylinek. Alkohol 12,0 %, zbytkový cukr 4,2 g/l, kyseliny 6,4 g/l.
Ryzlink rýnský 2025 VOC Znojmo, suché
Znovín Znojmo
Ušlechtilý charakter pocítíte již při prvním přivonění, kdy se rozvine vůně lipového medu a zralých meruněk. V ústech je víno bohaté a dokonale vybalancované. Potěší vás širokou škálou tónů zralého peckového ovoce v čele s broskvemi, nektarinkami nebo kompotovaným rynglemi. Dlouhá dochuť a svěží kyselinka podtrhují jeho výjimečnost. Doporučujeme ke krémovým omáčkám nebo těstovinám. Má vynikající potenciál k archivaci.
Noria 2024 pozdní sběr, polosuché
Vinařství Bukovský
Elegantní polosuché víno s vůní citrusové kůry, horkého vosku a nádechem lanýžů. V ústech vás zaplaví hřejivá vlna tropického ovoce a květového medu s dozvukem kandovaných mandarinek. Bohaté, harmonické a nezapomenutelné. Alkohol 13,0 %, zbytkový cukr 11,2 g/l, kyseliny 6,2 g/l.
Tramín červený 2025 výběr z hroznů, polosladké
Vinařství LAHOFER
Víno jiskřivě zlatavé barvy s jemnou květinovou vůní, v níž vedle tradiční růže ucítíte i tóny kosatců a šeříku. Nasládlá chuť se stopami medu a medových pláství je plná a intenzivní, lehce kořenitá a ve spojení se šťavnatou kyselinkou harmonická a svěží. Extraktivní víno s dlouhým závěrem. Alkohol 11,5 %, zbytkový cukr 38,5 g/l, kyseliny 6,3 g/l.
Alibernet barrique 2022 pozdní sběr, suché
Štěpán Maňák
Červené víno s 13 % alkoholu, 0,9 g/l zbytkového cukru a 6,3 g/l kyselin. Špičkové víno s bohatou strukturou a dlouhou dochutí. Zrálo v barikových sudech, což mu dodává sametovou hebkost a jemné tóny dřeva. Vyniká dokonalou rovnováhou mezi ovocnou aromatikou a elegantním projevem taninů. Chuťově plné suché červené víno doporučujeme ke grilovanému červenému masu.
Sempiterre Extra Brut Franciacorta DOCG
I Barisèi
Bílá šumivá Franciacorta Sempiterre z vinařství I Barisèi. Vyrobené z odrůdy Chardonnay 90 % a Pinot Nero 10 %. Druhotné kvašení probíhá přímo v lahvi tradiční metodou a zraje na kalech minimálně 24 měsíců. Světle slámově žlutá barva, ve vůni čisté tóny jablka, čerstvých mandlí, citronu z Amalfi a máty. Svěží, suchá a harmonická chuť s náznakem limetky, příjemnou slanou mineralitou, středním tělem a dobrou perzistencí. Velmi dobře pitelné víno s elegantním závěrem. Skvěle se hodí jako aperitiv, ale zvládne doprovodit i výraznější gastronomii. Výborně ladí zejména se sladkovodními rybami, mořskými plody, lehkými předkrmy nebo jemným sýrem.
Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.
Přehled vinoték – červen 2026
BOR – Borgo Shop
KRA – Kratochvílovci
LGB – La Gurmán Boutique
LIV – Livino
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha
VGA – Vinná Galerie
VSL – Vinotéka Slatina
VUD – Vinárnička u Divadla
VVB – Vinotéka Vinařství Bukovský
VYC – Vychutnávej
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