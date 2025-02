Vinařství roku bude známo brzy, porota zhodnotila finalisty

Brno, 12. února 2025 – Úzký okruh několika málo lidí už teď ví, kterým producentům připadne titul Vinařství roku i to, kdo se stane absolutním vítězem nejkomplexnější tuzemské vinařské soutěže. Ta má za sebou finálové hodnocení – v první polovině ledna navštívila 7členná odborná komise během tří dnů všechny finalisty, prošla jejich vinohrady, sklepy i zázemí a komunikační kanály, a stanovila finální verdikt.

Milovníci vína se ho dozví ve středu 19. února na slavnostním galavečeru v brněnské hvězdárně, prostřednictvím online přenosu nebo na chytrých televizích na CNN Prima News.

Také letos tvořili třetí stupeň hodnotitelů (po Porotě junior a Porotě senior) přední čeští odborníci z oblasti enologie, vinohradnictví, marketingu a komunikace či designu. Novou tváří mezi nimi byl Daniel Syrový, marketingový konzultant a bývalý kreativní ředitel několika prestižních agentur, který má porotcovskou zkušenost z řady marketingových soutěží.

„Musím říct, že jsem příjemně překvapen tím, jak je soutěž propracovaná. Tři úrovně hodnocení zaručují objektivitu a transparentnost a zároveň to odfiltruje vliv různých názorových skupin, které se přirozeně objevují v každém oboru. Odnáším si z toho inspiraci i do marketingu,“ uvedl Syrový, jenž stejně jako ostatní navštívil celou finálovou devítku, do které patří:

Vinařství u Vrbů (Hustopeče)

Vinařství rodiny Špalkovy (Nový Šaldorf)

Vinařství Piálek & Jäger (Nový Šaldorf)

Vinné sklepy Kutná Hora (Kutná Hora)

Vinařství Obelisk (Valtice)

Gotberg (Popice)

Vinařství Štěpán Maňák (Žádovice)

Chateau Valtice (Valtice)

Bohemia Sekt – vinařství Habánské sklepy (Velké Bílovice)

Producenti, kteří se ucházejí o titul v kategorii malé, střední a velké vinařství a ocenění pro celkového vítěze, mají přirozeně v kontextu své velikosti a zaměření různé marketingové možnosti a jednotlivé nástroje využívají různě.

„Za deset let, co se kolem tohoto odvětví pohybuju, je ale vidět, jak se ohromně posunula nejen práce ve sklepě a vinohradě, ale i v designu, brandingu a digitální prezentaci. A to přesto, že se o marketing leckdy starají lidé bez obsáhlého oborového vzdělání, kteří mají přirozeně menší možnosti, než kdyby vinařství sídlila v Praze nebo v Brně,“ vyjádřil Syrový finalistům slova uznání. On i zbytek poroty letos věnoval hodně pozornosti také tomu, jak v jednotlivých firmách dochází k předání vinařství z generace na generaci.

Výsledky všech úvah a hodnocení se všichni milovníci vína dozví ve středu 19. února. Mimo králů jednotlivých kategorií bude vyhlášena také Cena studentů Zahradnické fakulty MENDELU, ocenění Enolog roku, Počin roku a také Cena prof. Viléma Krause.

Soutěž vyhlašuje a titul Vinařství roku uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna. Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové. Soutěž podporuje také Hvězdárna a planetárium Brno a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity.

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz, foto: ideogram.ai