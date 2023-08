Kam za vínem v Brně tento týden?

Brno, 7. srpna 2023 – Tento týden se v Brně konají hned tři výjimečné akce spojené s vínem. Každá je jiná a všechny slibují neopakovatelný zážitek. Víno je možno ochutnat v zahradě nebo v bývalém klášteře. Či v naprosté tmě.

Degustace potmě pro Světlušku

Už ve středu 9. srpna a ve čtvrtek 10. srpna se Degustační enoteca Vindom zahalí do tmy. Ta návštěvníky vtáhne do světa nevidomých. Tato degustace bude výjimečná svým neobvyklým konceptem, který dle slov organizátorů vyplývá ze zážitků bezprostředně po návštěvě kavárny Potmě.

Akce proběhne pod záštitou projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška a bude zajímavá nejen tím, že se uskuteční ve tmě. O hosty se totiž postará zrakově postižená obsluha, která v rámci degustace představí i fragmenty ze svého každodenního života.

Degustace má symbolickou cenu 1100 Kč. Z této částky 1000 Kč poputuje přímo na projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška a zbývajících 100 Kč je příspěvek pro obsluhující personál, která všechny provede celým večerem.

Ochutnávat se bude široká škála vín, od šumivých až po vybraná bílá a červená, s důrazem na vnímání chutí a vůní bez zraku. Všechna vína, která se budou ochutnávat, věnuje na degustaci zdarma přímo vinotéka Vindom. Více informací zde.

Večer s naturálními víny

Obecným trendem je návrat k přírodě a tak není divu, že se tento trend nevyhnul i světu vinařskému. Naturální vína nemají žádnou certifikaci ani jasná pravidla. Obecně však platí, že se jedná o přírodní vína autentického charakteru. Pěstována a vyráběna bez přidání chemických přísad a hlavně s maximálním respektem k životnímu prostředí.

Nadace Partnerství pořádá sérii letních ochutnávek s názvem Víno z blízka. Letos se zaměřují převážně na vína s jasně definovaným původem, na vína originální certifikace. Ovšem tento čtvrtek 10. srpna bude patřit vínům zcela odlišným.

Celkem šest vinařství návštěvníkům ukáže svět naturálních vín. Na své si přijde každý. Naturálky umí být šílené, punkové, nefiltrované, složité a nečekané, stejně jako hladké, lehké, komplexní a typicky odrůdové.

Vinařství na akci:

• Dva duby (Dolní Kounice)

• Stávek vinařství (Prušánky)

• Sklep 58 (Pavlov)

• Martin Vajčner Vinařství (Hodonice)

• Vinařství Josef Licek (Bořetice)

• Dalibor Osička Vinařství (Velké Bílovice)

Více o festivalu vína v Otevřené zahradě pod parkem hradu Špilberk zde.

Vína bitvy tří císařů u Slavkova

Bitva tří císařů u Slavkova roku 1805 je symbolickou linkou spojující všechna vína soutěže vín Grand Prix Austerlitz. A právě tato vína budou moci návštěvníci ochutnat v sobotu 12. srpna v Křížové chodbě a Rajské zahradě na Nové radnici v Brně.

Austerlitz je francouzský název právě města Slavkova, ležícího asi 23 km východně od Brna. Vína pro soutěž mají se slavnou bitvou vždy něco společného, jejich původ koresponduje s velmocemi, které se tehdy slavné bitvy účastnili. Dle statutu soutěže se mohou přihlásit vína z Francie a jejich tehdejších spojenců, vína spojenecká (z Ruska, Rakouska atd.), samozřejmě naše vína. Povolená jsou i vína se zemí, jejichž zástupci se účastní novodobých rekonstrukcí bitvy.

Každoročně je do soutěže přihlašováno přes 200 vín od asi 50 vinařů. Hodnocení je dvoukolové, do druhého kola jsou puštěna vína, která dosáhnou 80 a více bodů. Základní kolo probíhá na konci července, finální pak přímo v den výstavy pro veřejnost v Brně. Jako jediná výstava v České republice výsledky neuveřejňuje na degustaci, ale až po ní. Má to velkou výhodu: návštěvníci nepořádají „hony na šampiony“, ale degustují podle svých chutí a preferencí. Více informací zde.