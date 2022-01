Ve čtvrtek bude živě i online vyhlášeno Vinozoom Vinařství roku 2021

Brno, 24. ledna 2022 – Dvanáctý ročník soutěže Vinozoom Vinařství roku 2021 spěje do finále. Ve čtvrtek 27. ledna od 18 hod. budou prostřednictvím živého online přenosu z brněnské hvězdárny vyhlášeny výsledky, a veřejnost se tak dozví, kdo se stane absolutním vítězem a kdo zvítězí v jednotlivých kategoriích.

Slavnostním večerem s vyhlášením výsledků VVinozoom Vinařství roku 2021, který bude možné sledovat živě online na webu nebo sociálních sítích soutěže, provede letos již po deváté oblíbený moderátor a milovník vína Marek Eben. Všech devět finalistů vinařství navštívila přímo v jejich provozech odborná komise a až čtvrteční večer odhalí, kdo podle ní v roce 2021 nejlépe naplnil hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě převyšoval běžnou praxi v oboru a posouval ho stále kupředu.

„Máme radost, že se nám i letos podařilo slavnostní galavečer uspořádat. Nejde totiž jen o samotné tituly, ale i o způsob a důstojnost jejich předání. Být nejlepším z nejlepších není samozřejmost a náležité ocenění si vinaři nepochybně zaslouží. Protože ale z pochopitelných důvodů není možné na vyhlášení pozvat veřejnost, zajistili jsme živý online přenos. Víno je do velké míry o sdílení, a tak nemůžeme všechny ty fanoušky a podporovatele moravského a českého vinařství, které nebylo možné do sálu pozvat, o tyto slavnostní okamžiky ochudit,“ sdělil prezident Svazu vinařů ČR PhDr. Martin Chlad.

Svaz vinařů dále udělí ocenění „Lomax“ Enolog roku pro mladého enologa do 40 let, Počin roku pro osobnost či instituci, která se zasloužila v dané roce o pozvednutí oboru, a Cenu prof. Viléma Krause, CSc. za celoživotní přínos.

Živý přenos poběží na YouTube i Facebooku soutěže.



Finalisté Vinozoom Vinařství roku 2021

Malá vinařství (produkce do 50.000 l/rok)

• Vinařství Piálek & Jäger

• SALABKA s.r.o.

• Vinařství Lacina

Střední vinařství (produkce 50.001 – 250.000 l/rok)

• THAYA vinařství, spol. s r.o.

• Reisten, s.r.o.

• Ing. Miroslav Volařík

Velká vinařství (produkce nad 250.000 l/rok)

• Vinařství LAHOFER, a.s.

• CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s

• Nové Vinařství a.s.

Soutěž tradičně pořádá Svaz vinařů ČR společně s Národním vinařským centrem, za podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje. Generálním partnerem soutěže se letos nově stala značka VINOZOOM, hlavními partnery jsou tradičně Albert s nabídkou vín finalistů v exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se degustují vína z ručně vyrobených skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Přírodní minerální vodu s unikátním složením dodá společnost Krondorf. Dalšími partnery jsou Haier vinotéky, J&T Bank, Lomax a Bohemia sekt.

Více informací naleznete a slavnostní vyhlášení můžete sledovat na www.vinarstviroku.cz, Facebook, YouTube a Instagram.